Tragedia en la Panamericana: una persona muere tras vuelco de pick up en El Chirú de Antón

Una persona falleció en un accidente de tránsito ocurrido en la Vía Panamericana

Una persona perdió la vida la mañana de este miércoles en un accidente de tránsito ocurrido sobre la Vía Panamericana , a la altura de la comunidad de El Chirú, en el distrito de Antón, provincia de Coclé.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho involucró a un vehículo tipo pick up que se desplazaba en dirección hacia la ciudad de Panamá.

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Conductor habría perdido el control

Información preliminar indica que el conductor perdió el control del vehículo por razones que aún se investigan, provocando que el automóvil se saliera de su trayectoria y terminara volcado a un costado de la vía. Producto del fuerte impacto, una persona falleció en el lugar del accidente.

Una persona perdió la vida producto de un accidente de tránsito registrado en la Vía Panamericana, a la altura de El Chirú de Antón.



Al parecer el conductor de un auto pick up perdió el control del vehículo cuando viajaba con dirección hacia la ciudad de Panamá y se volcó. pic.twitter.com/jVwarX7upq — Telemetro Reporta (@TReporta) June 24, 2026

Al sitio acudieron unidades de los organismos de emergencia y de los estamentos de seguridad para atender la situación y realizar las diligencias correspondientes. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias exactas que provocaron el siniestro.

Llamado a conducir con precaución en la vía Panamericana

Este nuevo hecho eleva las estadísticas de víctimas por accidentes de tránsito en el país y vuelve a poner sobre la mesa la importancia de conducir con prudencia, respetar los límites de velocidad y mantener la atención en la vía.

Las autoridades reiteran el llamado a los conductores a extremar las medidas de seguridad, especialmente en carreteras de alto tráfico como la Vía Panamericana.