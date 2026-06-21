Camión cisterna con combustible explota en Veraguas; conductor fallece tras quedar atrapado

Un conductor perdió la vida la mañana de este domingo luego de que el camión cisterna que conducía se accidentara y se incendiara en el sector de Viguí, provincia de Veraguas.
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Bomberos atendieron la emergencia
Tras recibir la alerta, unidades del Cuerpo de Bomberos de la estación del distrito de La Mesa se trasladaron al lugar para atender la emergencia y controlar las llamas.
Luego de las labores de extinción, los rescatistas confirmaron el fallecimiento del conductor, quien no logró salir del vehículo antes de que fuera consumido por el fuego.
Accidente de camión cisterna ocurrió en el sector de Viguí
El siniestro se registró a la altura del puente sobre el río Viguí, donde equipos de emergencia y autoridades realizaron las labores correspondientes para asegurar el área y adelantar las investigaciones.
Las autoridades trabajan para determinar las causas exactas del accidente que terminó con la muerte del conductor y provocó el cierre temporal de la vía mientras se desarrollaban las operaciones de emergencia.
Investigación en curso
Personal de los organismos de seguridad y del Ministerio Público mantiene las diligencias para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.
Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito y mantener las medidas de precaución al circular por las carreteras del país.