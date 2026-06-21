Camión cisterna con combustible explota en Veraguas; conductor fallece tras quedar atrapado

Un conductor perdió la vida la mañana de este domingo luego de que el camión cisterna que conducía se accidentara y se incendiara en el sector de Viguí, provincia de Veraguas.

De acuerdo con los informes preliminares, el vehículo articulado, que transportaba combustible, perdió el control y cayó a una hondonada, provocando un incendio de grandes proporciones.

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Bomberos atendieron la emergencia

Tras recibir la alerta, unidades del Cuerpo de Bomberos de la estación del distrito de La Mesa se trasladaron al lugar para atender la emergencia y controlar las llamas.

El conductor de un camión cisterna falleció luego de perder el control del vehículo y caer a una hondonada en el sector de Viguí.



El articulado que transportaba combustible quedó envuelto en llamas, por lo que unidades del Cuerpo de Bomberos de la base del distrito de La Mesa… pic.twitter.com/5Xrguy7yPY — Telemetro Reporta (@TReporta) June 21, 2026

Luego de las labores de extinción, los rescatistas confirmaron el fallecimiento del conductor, quien no logró salir del vehículo antes de que fuera consumido por el fuego.

Accidente de camión cisterna ocurrió en el sector de Viguí

El siniestro se registró a la altura del puente sobre el río Viguí, donde equipos de emergencia y autoridades realizaron las labores correspondientes para asegurar el área y adelantar las investigaciones.

Las autoridades trabajan para determinar las causas exactas del accidente que terminó con la muerte del conductor y provocó el cierre temporal de la vía mientras se desarrollaban las operaciones de emergencia.

Investigación en curso

Personal de los organismos de seguridad y del Ministerio Público mantiene las diligencias para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito y mantener las medidas de precaución al circular por las carreteras del país.