Tragedia en Viguí: muere una persona tras accidente e incendio de camión cisterna

La Policía Nacional confirmó que una persona falleció tras el accidente de un camión cisterna registrado la mañana de este domingo a la altura del puente sobre el río Viguí, en la provincia de Veraguas.

Según el informe preliminar de las autoridades, el vehículo cayó a una hondonada y posteriormente se incendió debido a la gran cantidad de combustible que transportaba.

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Bomberos controlan el incendio

La Policía detalló que unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá lograron controlar el siniestro luego de intensas labores de extinción.

“Producto de este accidente el vehículo lleva gran cantidad de combustibles incendiándose en el lugar. El Cuerpo de Bomberos logra controlar el siniestro en donde se percata que hay una víctima fatal que se desconocen las generales”, informó la entidad. “Producto de este accidente el vehículo lleva gran cantidad de combustibles incendiándose en el lugar. El Cuerpo de Bomberos logra controlar el siniestro en donde se percata que hay una víctima fatal que se desconocen las generales”, informó la entidad.

La @policiadepanama confirmó que hay una víctima fatal tras el accidente de un camión cisterna que cayó a una hondonada la mañana de este domingo a la altura del puente del Río Viguí.



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Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la víctima.

Ministerio Público investiga las causas

Las autoridades indicaron que personal del Ministerio Público se mantiene en el área realizando las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente.

La investigación busca establecer las circunstancias en que ocurrió el hecho y esclarecer los posibles factores que provocaron que el vehículo se saliera de la vía.

Debido a las labores de emergencia e investigación, los cuatro carriles de la carretera Panamericana continúan cerrados en el sector de Viguí. Las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas y seguir las indicaciones del personal de seguridad presente en la zona.

Rutas habilitadas para los conductores

La Policía Nacional informó que se encuentran habilitadas las siguientes vías alternas:

Vía hacia Las Palmas de Veraguas.

Ruta María Zapotillo – Puerto Vidal.

Salida hacia la garita de Guabalá.

Las autoridades mantienen el monitoreo del área mientras continúan los trabajos para restablecer el tránsito de manera segura.