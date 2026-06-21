Veraguas Nacionales -  21 de junio de 2026 - 11:45

Explosión de cisterna en Viguí, Veraguas: Bomberos atienden emergencia este domingo

Una explosión de cisterna fue reportada en Viguí, Veraguas. Bomberos atienden la emergencia y aún no se confirman víctimas.

Explosión de cisterna en Viguí

Explosión de cisterna en Viguí, Veraguas: Bomberos atienden emergencia

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Una explosión de un cisterna fue reportada la mañana de este domingo en el sector de Viguí, en la provincia de Veraguas, generando una rápida movilización de unidades de emergencia.

El Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) informó que unidades de la Zona Regional de Veraguas se encuentran atendiendo la situación en el área afectada.

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Emergencia en desarrollo tras explosión de cisterna

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si existen personas heridas o víctimas fatales a causa del incidente. Los equipos de rescate permanecen en el sitio realizando las evaluaciones correspondientes para determinar el alcance de la explosión.

El Cuerpo de Bomberos exhortó a los conductores que transitan por la zona a mantener la calma, conducir con precaución y ceder el paso a los vehículos de emergencia que se dirigen al área del incidente.

Las autoridades continúan en labores de respuesta mientras se recopila más información oficial sobre lo ocurrido. Se espera que en las próximas horas se brinden detalles adicionales sobre las causas de la explosión y posibles afectados.

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