Mundial 2026: los partidos para disfrutar con papá en el Día del Padre este 21 de junio

Los panameños celebran este domingo 21 de junio de 2026 el Día del Padre, una fecha especial para compartir en familia y reconocer el amor, esfuerzo y dedicación de los padres.
Partidos del Mundial 2026 para este domingo 21 de junio
La programación de este domingo incluye compromisos correspondientes a los grupos G y H del torneo.
Grupo H
11:00 a.m.
- España vs. Arabia Saudita
Grupo G
2:00 p.m.
- Bélgica vs. Irán
Grupo H
5:00 p.m.
- Uruguay vs. Cabo Verde
Grupo G
8:00 p.m.
- Nueva Zelanda vs. Egipto
¿Qué partidos llaman más la atención?
El duelo entre España y Arabia Saudita abrirá la jornada, mientras que Bélgica buscará sumar puntos importantes en su enfrentamiento contra Irán.
Por su parte, Uruguay intentará consolidar sus aspiraciones en el Grupo H cuando se mida a Cabo Verde, en uno de los encuentros que genera expectativa entre los aficionados latinoamericanos.