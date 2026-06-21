Mundial 2026: los partidos para disfrutar con papá en el Día del Padre este 21 de junio

Mundial 2026: los partidos para disfrutar con papá en el Día del Padre

Los panameños celebran este domingo 21 de junio de 2026 el Día del Padre , una fecha especial para compartir en familia y reconocer el amor, esfuerzo y dedicación de los padres.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Partidos del Mundial 2026 para este domingo 21 de junio

La programación de este domingo incluye compromisos correspondientes a los grupos G y H del torneo.

Grupo H

11:00 a.m.

España vs. Arabia Saudita

Grupo G

2:00 p.m.

Bélgica vs. Irán

Grupo H

5:00 p.m.

Uruguay vs. Cabo Verde

Grupo G

8:00 p.m.

Nueva Zelanda vs. Egipto

¿Qué partidos llaman más la atención?

El duelo entre España y Arabia Saudita abrirá la jornada, mientras que Bélgica buscará sumar puntos importantes en su enfrentamiento contra Irán.

Por su parte, Uruguay intentará consolidar sus aspiraciones en el Grupo H cuando se mida a Cabo Verde, en uno de los encuentros que genera expectativa entre los aficionados latinoamericanos.