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Mundial 2026 Mundial 2026 -  21 de junio de 2026 - 08:23

Mundial 2026: los partidos para disfrutar con papá en el Día del Padre este 21 de junio

Consulta los partidos del Mundial 2026 programados para este domingo 21 de junio y disfruta el Día del Padre junto a la familia y el fútbol.

Mundial 2026: los partidos para disfrutar con papá en el Día del Padre 

Mundial 2026: los partidos para disfrutar con papá en el Día del Padre 

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Los panameños celebran este domingo 21 de junio de 2026 el Día del Padre, una fecha especial para compartir en familia y reconocer el amor, esfuerzo y dedicación de los padres.

Partidos del Mundial 2026 para este domingo 21 de junio

La programación de este domingo incluye compromisos correspondientes a los grupos G y H del torneo.

Grupo H

11:00 a.m.

  • España vs. Arabia Saudita

Grupo G

2:00 p.m.

  • Bélgica vs. Irán

Grupo H

5:00 p.m.

  • Uruguay vs. Cabo Verde

Grupo G

8:00 p.m.

  • Nueva Zelanda vs. Egipto

¿Qué partidos llaman más la atención?

El duelo entre España y Arabia Saudita abrirá la jornada, mientras que Bélgica buscará sumar puntos importantes en su enfrentamiento contra Irán.

Por su parte, Uruguay intentará consolidar sus aspiraciones en el Grupo H cuando se mida a Cabo Verde, en uno de los encuentros que genera expectativa entre los aficionados latinoamericanos.

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