Panamá Entretenimiento -  21 de junio de 2026 - 08:09

Feliz Día del Padre en Panamá: 25 frases emotivas para enviar por WhatsApp en 2026

Comparte amor y gratitud este Día del Padre 2026 con 25 mensajes emotivas, cristianas y especiales para enviar por WhatsApp en Panamá.

Feliz Día del Padre 2026: 25 frases emotivas para WhatsApp en Panamá

Feliz Día del Padre 2026: 25 frases emotivas para WhatsApp en Panamá

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Día del Padre es una fecha especial para reconocer el amor, la dedicación y el esfuerzo de quienes desempeñan uno de los roles más importantes dentro de la familia. Este 2026, miles de panameños aprovecharán las redes sociales y aplicaciones de mensajería como WhatsApp para expresar su cariño con mensajes llenos de gratitud.

Si estás buscando las palabras adecuadas para felicitar a tu papá, aquí te compartimos 25 frases bonitas, emotivas y cristianas que puedes dedicar en este Día del Padre.

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Frases cortas para el Día del Padre

  • ¡Feliz Día del Padre! Gracias por tu amor, esfuerzo y ejemplo de vida.
  • Papá, tu abrazo siempre ha sido mi lugar seguro. ¡Feliz día!
  • Dios te bendiga hoy y siempre por todo lo que haces por tu familia.
  • Un padre vale más que mil maestros. ¡Feliz Día del Padre!
  • Gracias por cada consejo, cada sacrificio y cada muestra de amor.

Frases emotivas para dedicar a papá

  • Hoy celebro al hombre que me enseñó a caminar con valentía, amar con sinceridad y nunca rendirme. ¡Feliz Día del Padre!
  • Papá, tus enseñanzas han sido el mejor regalo que me has dado. Gracias por estar siempre presente.
  • No existen palabras suficientes para agradecer todo lo que has hecho por nuestra familia. Que Dios te recompense con abundantes bendiciones.
  • Tu amor y dedicación han dejado una huella imborrable en nuestras vidas. ¡Feliz Día del Padre!
  • Gracias por ser mi ejemplo de fortaleza, honestidad y perseverancia.

Frases cristianas para el Día del Padre

  • Que Dios continúe guiando tus pasos, fortaleciendo tu corazón y bendiciendo tu vida. ¡Feliz Día del Padre!
  • Gracias por ser un padre conforme al corazón de Dios, lleno de amor, sabiduría y fe.
  • "El justo camina en su integridad; dichosos son sus hijos después de él" (Proverbios 20:7).
  • Que el Señor multiplique las bendiciones sobre tu hogar y tu familia.
  • Gracias por enseñarnos el valor de la fe y la confianza en Dios.

Frases para compartir en WhatsApp Status

  • Hoy celebramos a los héroes que no usan capa, sino amor, sacrificio y dedicación. ¡Feliz Día del Padre!
  • Un buen padre deja huellas de amor que permanecen para siempre.
  • Gracias, papá, por ser fuerza en los momentos difíciles y alegría en los momentos felices.
  • Los mejores recuerdos de mi vida tienen tu nombre. ¡Feliz Día del Padre!
  • Eres el mejor ejemplo de amor incondicional.

Mensajes especiales para los padres de Panamá

  • En este Día del Padre en Panamá, reconocemos el amor, la entrega y el esfuerzo de todos los padres que día a día construyen un mejor futuro para sus familias.
  • Gracias a todos los padres panameños que trabajan con dedicación para sacar adelante a sus hogares.
  • Hoy celebramos a quienes inspiran con su ejemplo y amor incondicional.
  • Que este Día del Padre esté lleno de alegría, unión familiar y muchas bendiciones.
  • ¡Feliz Día del Padre a todos los papás de Panamá!

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