Entrada gratuita en Panamá Viejo: conozca los horarios y actividades

El Sitio Arqueológico Panamá Viejo celebrará una jornada de puertas abiertas este domingo 28 de junio, permitiendo el ingreso gratuito a todos los visitantes. El horario de acceso será de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., con el cierre de la taquilla programado para las 4:30 p.m.
Este domingo 28 de junio habrá jornada de puertas abiertas en el Sitio Arqueológico Panamá Viejo.— Telemetro Reporta (@TReporta) June 24, 2026
Visitantes podrán ingresar de forma gratuita de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. (la taquilla cierra a las 4:30 p.m.). El costo del transporte interno es de B/.1.00.
Además habrá giras… pic.twitter.com/Hvw2MNPGBq