Panamá Nacionales -  24 de junio de 2026 - 11:41

Entrada gratuita en Panamá Viejo: conozca los horarios y actividades

El Sitio Arqueológico Panamá Viejo celebrará una jornada de puertas abiertas desde las 8:30 a.m. de este domingo.

Entrada gratuita al Sitio Arqueológico Panamá Viejo.

Entrada gratuita al Sitio Arqueológico Panamá Viejo.

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Ana Canto
Por Ana Canto

El Sitio Arqueológico Panamá Viejo celebrará una jornada de puertas abiertas este domingo 28 de junio, permitiendo el ingreso gratuito a todos los visitantes. El horario de acceso será de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., con el cierre de la taquilla programado para las 4:30 p.m.

Durante la actividad, el público también podrá participar en diversas giras temáticas organizadas para la ocasión. Cabe destacar que, aunque la entrada al complejo es libre, el servicio de transporte interno mantendrá su tarifa habitual de B/. 1.00.

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