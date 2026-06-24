Entrada gratuita en Panamá Viejo: conozca los horarios y actividades

El Sitio Arqueológico Panamá Viejo celebrará una jornada de puertas abiertas este domingo 28 de junio, permitiendo el ingreso gratuito a todos los visitantes. El horario de acceso será de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., con el cierre de la taquilla programado para las 4:30 p.m.