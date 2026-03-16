Panamá Nacionales -  16 de marzo de 2026 - 09:40

Panamá Viejo tendrá entrada gratis el domingo 22 de marzo

El Sitio Arqueológico Panamá Viejo tendrá jornada de puertas abiertas el 22 de marzo. La entrada será gratis para nacionales y residentes.

Panamá Viejo tendrá entrada gratis

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TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sitio Arqueológico Panamá Viejo realizará una jornada de puertas abiertas este domingo 22 de marzo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Durante esta actividad, la entrada será gratuita para nacionales y residentes, permitiendo que más personas puedan visitar este importante sitio histórico de Panamá.

Horario de la jornada en Panamá Viejo

La jornada se desarrollará en un horario de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., según informaron los organizadores. Los visitantes podrán recorrer el sitio y conocer más sobre la historia de la primera ciudad fundada por los españoles en la costa pacífica del continente americano.

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Habrá recorridos guiados para los visitantes

Como parte de las actividades programadas, se ofrecerán recorridos guiados para que los asistentes puedan conocer detalles históricos y arqueológicos del lugar. Además, el transporte interno dentro del sitio estará disponible con un costo de $1.00 para quienes deseen utilizar este servicio.

La jornada busca promover el acceso al patrimonio histórico y cultural del país, así como incentivar la participación de la comunidad en actividades educativas y recreativas.

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