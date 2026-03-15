Panamá Nacionales -  15 de marzo de 2026 - 15:52

Defensoría abre queja por vertedero clandestino que afecta humedales en Panamá Viejo

La Defensoría detectó un vertedero clandestino en Panamá Viejo que afecta humedales y áreas cercanas a viviendas. La contaminación supera los 800 metros.

Defensoría abre queja por vertedero clandestino 

Defensoría abre queja por vertedero clandestino 

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Defensoría del Pueblo informó que abrió una queja tras detectar la posible vulneración al derecho a un ambiente sano, luego de hallar un vertedero clandestino y afectaciones a humedales por la disposición inadecuada de residuos sólidos en el sector de Puente del Rey, en Panamá Viejo.

De acuerdo con la entidad, el vertedero se encuentra específicamente en Villa del Rey, calle primera, donde se han acumulado distintos tipos de desechos.

Defensoría detecta diversos residuos en el vertedero

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Según el informe de la institución, en el lugar se observaron residuos como:

  • llantas usadas
  • envases plásticos
  • envases tetrapak
  • tubos de PVC
  • latas
  • bolsas plásticas con residuos domésticos
  • restos de materiales de construcción conocidos como “caliche”
  • pales de madera

La Defensoría explicó que esta acumulación de desechos representa un problema ambiental que requiere atención de las autoridades.

Contaminación se extiende por más de 800 metros

Durante la inspección, los funcionarios identificaron que la contaminación ambiental abarca un rango superior a los 800 metros, con residuos dispersos en zonas cercanas a vegetación y áreas naturales.

La entidad advirtió que algunos desechos se encuentran próximos a un cuerpo de agua, lo que podría representar un riesgo potencial de contaminación del ecosistema.

Riesgos para la salud de residentes

El sitio donde se detectó el vertedero clandestino se ubica cerca de viviendas, situación que podría generar:

  • afectaciones a la salud de los residentes

  • proliferación de vectores

  • deterioro de las condiciones ambientales del entorno

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo indicó que continuará con las acciones correspondientes dentro de la queja abierta para determinar responsabilidades y promover medidas que garanticen la protección del ambiente.

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