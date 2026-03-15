Panamá Nacionales -  15 de marzo de 2026 - 09:37

Cobre Panamá 2026: ¿Dónde aplicar a las vacantes de empleo?

Cobre Panamá lanzó la iniciativa “Suma Tu Talento” con 1,000 vacantes para labores de mantenimiento y cuido de la mina. Conoce dónde aplicar.

Cobre Panamá 2026

Cobre Panamá 2026

MARTIN BERNETTI / AFP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La empresa Cobre Panamá anunció el lanzamiento de la iniciativa “Suma Tu Talento”, mediante la cual se habilitarán 1,000 vacantes de empleo para apoyar las labores de cuido y mantenimiento de la mina dentro del Plan de Gestión Segura (PGS) aprobado en 2025.

La compañía, que forma parte del grupo First Quantum Minerals, informó que las oportunidades estarán disponibles a través de su portal oficial de carreras.

Contenido relacionado: Cobre Panamá abre 1,000 vacantes de empleo: así puedes postularte

Vacantes disponibles en diferentes áreas

Embed - Cobre Panama on Instagram: "¿Quieres saber cómo postularte a una vacante en #CobrePanamá? Entra a cobrepanama.com o visita el link en nuestra BIO y sigue los pasos para completar tu postulación. Importante: Las vacantes publicadas corresponden exclusivamente a la fase de Preservación y Gestión Segura. #OportunidadesLaborales #TalentoPanameño #Empleo #MineríaResponsable Panamá"
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Las vacantes están dirigidas a profesionales y técnicos vinculados con la operación minera moderna en diversas especialidades, entre ellas:

  • Operación de equipos
  • Mantenimiento
  • Metalurgia
  • Ambiente
  • Seguridad industrial
  • Logística
  • Ingeniería
  • Soporte técnico

A través de la plataforma digital, los interesados podrán consultar los perfiles requeridos, la experiencia solicitada, las funciones del puesto y las ubicaciones disponibles.

Dónde aplicar

Las personas interesadas deben ingresar al portal de carreras de First Quantum Minerals, donde se publican las vacantes disponibles para Cobre Panamá.

En este sitio podrán registrar su perfil, enviar su hoja de vida y aplicar directamente a las posiciones disponibles.

Requisitos para ingresar o trabajar en la mina

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La empresa también recordó que los proveedores o contratistas deben cumplir con una serie de requisitos para ingresar al sitio minero.

Proceso para ingresar o trabajar en la mina

  • Enviar los documentos al correo:
  • [email protected]
  • Utilizar el checklist correspondiente al perfil de ingreso, el cual debe solicitarse de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.
  • Revisión de documentos y posibles solicitudes de aclaración.
  • Evaluación por las áreas internas de la empresa Minera Panamá.
  • Notificación de aprobación.
  • Ingreso al sitio una vez completado el proceso.
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