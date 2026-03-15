Cobre Panamá 2026: ¿Dónde aplicar a las vacantes de empleo?

La empresa Cobre Panamá anunció el lanzamiento de la iniciativa “Suma Tu Talento”, mediante la cual se habilitarán 1,000 vacantes de empleo para apoyar las labores de cuido y mantenimiento de la mina dentro del Plan de Gestión Segura (PGS) aprobado en 2025.

La compañía, que forma parte del grupo First Quantum Minerals, informó que las oportunidades estarán disponibles a través de su portal oficial de carreras.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: Cobre Panamá abre 1,000 vacantes de empleo: así puedes postularte

Vacantes disponibles en diferentes áreas

Embed - Cobre Panama on Instagram: "¿Quieres saber cómo postularte a una vacante en #CobrePanamá? Entra a cobrepanama.com o visita el link en nuestra BIO y sigue los pasos para completar tu postulación. Importante: Las vacantes publicadas corresponden exclusivamente a la fase de Preservación y Gestión Segura. #OportunidadesLaborales #TalentoPanameño #Empleo #MineríaResponsable Panamá" View this post on Instagram

Las vacantes están dirigidas a profesionales y técnicos vinculados con la operación minera moderna en diversas especialidades, entre ellas:

Operación de equipos

Mantenimiento

Metalurgia

Ambiente

Seguridad industrial

Logística

Ingeniería

Soporte técnico

A través de la plataforma digital, los interesados podrán consultar los perfiles requeridos, la experiencia solicitada, las funciones del puesto y las ubicaciones disponibles.

Dónde aplicar

Las personas interesadas deben ingresar al portal de carreras de First Quantum Minerals, donde se publican las vacantes disponibles para Cobre Panamá.

En este sitio podrán registrar su perfil, enviar su hoja de vida y aplicar directamente a las posiciones disponibles.

Requisitos para ingresar o trabajar en la mina

image

La empresa también recordó que los proveedores o contratistas deben cumplir con una serie de requisitos para ingresar al sitio minero.

Proceso para ingresar o trabajar en la mina