Cobre Panamá 2026: ¿Dónde aplicar a las vacantes de empleo?

La empresa Cobre Panamá anunció el lanzamiento de la iniciativa “Suma Tu Talento”, mediante la cual se habilitarán 1,000 vacantes de empleo para apoyar las labores de cuido y mantenimiento de la mina dentro del Plan de Gestión Segura (PGS) aprobado en 2025.
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Vacantes disponibles en diferentes áreas
Las vacantes están dirigidas a profesionales y técnicos vinculados con la operación minera moderna en diversas especialidades, entre ellas:
- Operación de equipos
- Mantenimiento
- Metalurgia
- Ambiente
- Seguridad industrial
- Logística
- Ingeniería
- Soporte técnico
A través de la plataforma digital, los interesados podrán consultar los perfiles requeridos, la experiencia solicitada, las funciones del puesto y las ubicaciones disponibles.
Dónde aplicar
Las personas interesadas deben ingresar al portal de carreras de First Quantum Minerals, donde se publican las vacantes disponibles para Cobre Panamá.
En este sitio podrán registrar su perfil, enviar su hoja de vida y aplicar directamente a las posiciones disponibles.
Requisitos para ingresar o trabajar en la mina
La empresa también recordó que los proveedores o contratistas deben cumplir con una serie de requisitos para ingresar al sitio minero.
Proceso para ingresar o trabajar en la mina
- Enviar los documentos al correo:
- [email protected]
- Utilizar el checklist correspondiente al perfil de ingreso, el cual debe solicitarse de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Revisión de documentos y posibles solicitudes de aclaración.
- Evaluación por las áreas internas de la empresa Minera Panamá.
- Notificación de aprobación.
- Ingreso al sitio una vez completado el proceso.