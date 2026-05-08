Ministerio de Salud confirma segundo caso importado de Sarampión en Panamá

Sede del Ministerio de Salud (MINSA) en Panamá. MINSA

Por Ana Canto El Ministerio de Salud (MINSA) confirmó la tarde de este viernes un segundo caso importado de sarampión en territorio panameño. Se trata de una ciudadana suiza de 18 años, quien ingresó al país el pasado 23 de abril a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

La directora de Salud Pública del MINSA, Yelkys Gil, informó que el resultado positivo fue notificado por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. Este hallazgo se suma al reporte emitido más temprano sobre un ciudadano holandés que ingresó a Panamá por vía terrestre, procedente de Costa Rica tras un recorrido por Centroamérica.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse