Ministerio de Salud confirma segundo caso importado de Sarampión en Panamá

El Ministerio de Salud (MINSA) confirmó la tarde de este viernes un segundo caso importado de sarampión en territorio panameño. Se trata de una ciudadana suiza de 18 años, quien ingresó al país el pasado 23 de abril a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen.
Las autoridades de salud han intensificado los protocolos de trazabilidad en ambos casos para identificar posibles contactos y mitigar el riesgo de propagación local. El MINSA reitera el llamado a la población y a los viajeros a verificar sus esquemas de vacunación y acudir a las instalaciones de salud ante la presencia de síntomas como fiebre alta y erupciones cutáneas.