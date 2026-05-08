Panamá Nacionales -  8 de mayo de 2026 - 14:27

Imputan cargos al exrepresentante de San Francisco, Carlos Pérez Herrera

Carlos Pérez Herrera fue imputado por presunto peculado tras una investigación por fondos de descentralización en San Francisco.

Imputan al exrepresentante de San Francisco por presunto peculado

Imputan al exrepresentante de San Francisco por presunto peculado

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La investigación está relacionada con un supuesto manejo irregular de fondos entregados por la Autoridad Nacional de Descentralización a la junta comunal durante su administración.

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Imputan al exrepresentante de San Francisco por presunto peculado

De acuerdo con las autoridades, el proceso inició luego de una denuncia presentada por la Autoridad Nacional de Descentralización y una auditoría realizada por la Contraloría General de la República de Panamá.

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La actual representante del corregimiento, Serena Vamvas, indicó que las investigaciones reflejaron posibles irregularidades.

“A través de una denuncia que presentó la Autoridad Nacional de Descentralización, y una auditoría que hizo la Contraloría, arrojó que sí hay lesión patrimonial”, señaló.

Caso está vinculado a fondos de descentralización

El exfuncionario es investigado por el presunto uso irregular de recursos económicos asignados a la junta comunal de San Francisco mediante programas de descentralización.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado el monto total de la supuesta afectación patrimonial.

El caso continuará en manos del sistema judicial para determinar posibles responsabilidades penales.

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