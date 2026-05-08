Imputan cargos al exrepresentante de San Francisco, Carlos Pérez Herrera

Imputan al exrepresentante de San Francisco por presunto peculado

El exrepresentante del corregimiento de San Francisco , Carlos Pérez Herrera, fue imputado este viernes 8 de mayo por el presunto delito de peculado.

La investigación está relacionada con un supuesto manejo irregular de fondos entregados por la Autoridad Nacional de Descentralización a la junta comunal durante su administración.

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Imputan al exrepresentante de San Francisco por presunto peculado

De acuerdo con las autoridades, el proceso inició luego de una denuncia presentada por la Autoridad Nacional de Descentralización y una auditoría realizada por la Contraloría General de la República de Panamá.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2052825850224005601?s=20&partner=&hide_thread=false Este viernes le imputaron cargos por presunto delito de peculado al exrepresentante de San Francisco, Carlos Pérez Herrera.



El exfuncionario es investigado por manejo irregular de fondos entregados por la Autoridad Nacional de Descentralización a esa junta comunal durante su… pic.twitter.com/zU8oilzmG9 — Telemetro Reporta (@TReporta) May 8, 2026

La actual representante del corregimiento, Serena Vamvas, indicó que las investigaciones reflejaron posibles irregularidades.

“A través de una denuncia que presentó la Autoridad Nacional de Descentralización, y una auditoría que hizo la Contraloría, arrojó que sí hay lesión patrimonial”, señaló.

Caso está vinculado a fondos de descentralización

El exfuncionario es investigado por el presunto uso irregular de recursos económicos asignados a la junta comunal de San Francisco mediante programas de descentralización.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado el monto total de la supuesta afectación patrimonial.

El caso continuará en manos del sistema judicial para determinar posibles responsabilidades penales.