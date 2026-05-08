Hantavirus Andes y Choclo: diferencias entre la variante del crucero

El reciente brote de hantavirus relacionado con el crucero MV Hondius ha despertado preocupación internacional debido a que la variante involucrada sería la denominada “Andes”, una de las pocas cepas capaces de transmitirse entre personas.

Esta situación ha generado confusión, ya que tradicionalmente el hantavirus se asocia al contacto con roedores infectados y no a contagios entre humanos.

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¿Cuál es la diferencia entre las variante de hantavirus?

En Panamá, el Ministerio de Salud (MINSA) ha señalado que la variante que circula principalmente es la denominada “Choclo”, la cual no ha demostrado transmisión de persona a persona.

En cambio, la variante Andes, detectada principalmente en países de Sudamérica, sí ha registrado casos limitados de contagio humano bajo condiciones de contacto muy estrecho.

¿Cómo se transmite el hantavirus?

El hantavirus generalmente se contagia por:

Inhalar partículas provenientes de orina, saliva o heces de roedores infectados

Limpiar espacios cerrados contaminados

Contacto con áreas infestadas de ratones

En el caso de la variante Andes, los estudios indican que el contagio entre personas podría ocurrir mediante:

Contacto cercano prolongado

Saliva y fluidos respiratorios

Cuidados a pacientes infectados

Espacios cerrados y convivencia continua

¿Por qué no sería como el COVID-19?

Especialistas han explicado que, aunque la variante Andes puede transmitirse entre humanos, su capacidad de propagación es mucho más limitada que la del COVID-19.

El contagio no ocurre de forma masiva o casual, sino principalmente en contactos muy cercanos y prolongados, por lo que no se considera un virus con potencial pandémico similar al coronavirus.

El caso del crucero

La alarma aumentó debido a que el brote ocurrió en un crucero, donde cientos de personas convivían en espacios cerrados durante varios días, compartiendo habitaciones, áreas comunes y comidas, lo que facilitó el rastreo de posibles cadenas de transmisión.

Las autoridades sanitarias panameñas mantienen vigilancia sobre la situación internacional, aunque reiteran que el riesgo actual para Panamá continúa siendo bajo debido a las características de la variante Choclo que circula en el país.

Pronunciamiento del Minsa: Minsa considera de bajo riesgo para Panamá el virus Andes de Hantavirus detectado en crucero internacional