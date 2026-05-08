Salud Salud -  8 de mayo de 2026 - 11:38

Hantavirus Andes y Choclo: diferencias entre la variante del crucero

La preocupación internacional por un brote de hantavirus en un crucero ha generado dudas sobre el riesgo de contagio entre personas.

Hantavirus Andes y Choclo: diferencias.

Hantavirus Andes y Choclo: diferencias.

Nigel Harris - iStock
María Hernández
Por María Hernández

El reciente brote de hantavirus relacionado con el crucero MV Hondius ha despertado preocupación internacional debido a que la variante involucrada sería la denominada “Andes”, una de las pocas cepas capaces de transmitirse entre personas.

Esta situación ha generado confusión, ya que tradicionalmente el hantavirus se asocia al contacto con roedores infectados y no a contagios entre humanos.

Te puede interesar: MINSA aclara que variante de hantavirus detectada en crucero en Cabo Verde no circula en Panamá

¿Cuál es la diferencia entre las variante de hantavirus?

En Panamá, el Ministerio de Salud (MINSA) ha señalado que la variante que circula principalmente es la denominada “Choclo”, la cual no ha demostrado transmisión de persona a persona.

En cambio, la variante Andes, detectada principalmente en países de Sudamérica, sí ha registrado casos limitados de contagio humano bajo condiciones de contacto muy estrecho.

¿Cómo se transmite el hantavirus?

El hantavirus generalmente se contagia por:

  • Inhalar partículas provenientes de orina, saliva o heces de roedores infectados

  • Limpiar espacios cerrados contaminados

  • Contacto con áreas infestadas de ratones

En el caso de la variante Andes, los estudios indican que el contagio entre personas podría ocurrir mediante:

  • Contacto cercano prolongado

  • Saliva y fluidos respiratorios

  • Cuidados a pacientes infectados

  • Espacios cerrados y convivencia continua

¿Por qué no sería como el COVID-19?

Especialistas han explicado que, aunque la variante Andes puede transmitirse entre humanos, su capacidad de propagación es mucho más limitada que la del COVID-19.

El contagio no ocurre de forma masiva o casual, sino principalmente en contactos muy cercanos y prolongados, por lo que no se considera un virus con potencial pandémico similar al coronavirus.

El caso del crucero

La alarma aumentó debido a que el brote ocurrió en un crucero, donde cientos de personas convivían en espacios cerrados durante varios días, compartiendo habitaciones, áreas comunes y comidas, lo que facilitó el rastreo de posibles cadenas de transmisión.

Las autoridades sanitarias panameñas mantienen vigilancia sobre la situación internacional, aunque reiteran que el riesgo actual para Panamá continúa siendo bajo debido a las características de la variante Choclo que circula en el país.

Pronunciamiento del Minsa: Minsa considera de bajo riesgo para Panamá el virus Andes de Hantavirus detectado en crucero internacional

En esta nota:
Seguir leyendo

Casos de hantavirus en Panamá: qué es, cómo se contagia y síntomas de alerta

MINSA aclara que variante de hantavirus detectada en crucero en Cabo Verde no circula en Panamá

Brote de hantavirus en crucero: España plantea evacuar casos en Cabo Verde

Recomendadas

Más Noticias