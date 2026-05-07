Brote de hantavirus del MV Hondius: OMS revela ruta del paciente cero

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló nuevos detalles sobre el denominado paciente cero relacionado con el brote de Hantavirus registrado en el buque de expedición MV Hondius.

Según el organismo internacional, el pasajero que habría iniciado el brote abordó el barco en Ushuaia sin saber que portaba el virus.

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Paciente y su esposa habían viajado por Argentina

La OMS indicó que el pasajero y su esposa, ambos ciudadanos holandeses, llevaban varias semanas recorriendo Argentina antes de embarcarse en el crucero de expedición.

La principal hipótesis de los investigadores apunta a que ambos se contagiaron fuera de la embarcación. “Se infectaron fuera del barco”, señala la evaluación citada por el diario El País.

Qué es el síndrome cardiopulmonar por hantavirus

La OMS recordó que en América los hantavirus pueden provocar el síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH), una enfermedad respiratoria severa que puede alcanzar tasas de letalidad de hasta el 50%.

Entre los síntomas más graves se encuentran:

Dificultad respiratoria.

Insuficiencia pulmonar.

Fiebre alta.

Dolores musculares.

Fatiga intensa.

El organismo explicó que el virus de los Andes, presente en Sudamérica, es uno de los pocos hantavirus donde se ha documentado transmisión limitada de persona a persona entre contactos estrechos.

En contraste, en Europa y Asia los hantavirus suelen provocar fiebre hemorrágica con síndrome renal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WHO/status/2051952287245897925?s=20&partner=&hide_thread=false Swiss authorities have confirmed a case of #hantavirus identified in a passenger from the MV Hondius cruise ship.



He had responded to an email from the ship’s operator informing the passengers of the health event, and presented himself to a hospital in Zurich, Switzerland, and… pic.twitter.com/4mmBd7qSA4 — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 6, 2026

OMS mantiene vigilancia epidemiológica

Las autoridades sanitarias internacionales continúan monitoreando el caso para determinar el alcance de la exposición y reforzar las medidas de prevención en viajes y expediciones turísticas.

El hantavirus se transmite principalmente por contacto con fluidos o excrementos de roedores infectados.