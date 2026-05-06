MINSA aclara que variante de hantavirus detectada en crucero en Cabo Verde no circula en Panamá

El Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (MINSA) emitió un comunicado aclaratorio informando que la variante de hantavirus detectada recientemente en el crucero MV Hondius no tiene presencia en territorio panameño.

En su lugar, en el país circula exclusivamente la variante Choclo, la cual, a diferencia de otras cepas internacionales, no se transmite de persona a persona.

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El epidemiólogo del Minsa, Héctor Gonzalo Cedeño, detalló que en Panamá la enfermedad se manifiesta bajo dos cuadros clínicos distintos:

Fiebre por hantavirus: Una forma leve caracterizada por fiebre y cefalea (dolor de cabeza).

Síndrome cardiopulmonar por hantavirus: La variante grave que compromete el sistema respiratorio y exige atención médica especializada inmediata.

Según estadísticas oficiales recopiladas entre los años 2000 y 2025, Panamá ha registrado un acumulado de 450 casos, con 64 defunciones. Esto sitúa la tasa de letalidad histórica en un 13.5%.

A pesar de las cifras históricas, el MINSA destaca una reducción en el número de casos anuales gracias a la detección temprana y a que la población acude con mayor prontitud a los servicios de salud. Sin embargo, Cedeño advierte sobre la naturaleza del virus:

El virus presenta repuntes cada cuatro o cinco años, influenciados por fenómenos climáticos como El Niño y La Niña, además del ciclo de las actividades agrícolas.

Los casos se mantienen concentrados principalmente en la región central del país, específicamente en Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas.

El hantavirus se transmite al ser humano mediante la inhalación de partículas virales presentes en las excretas (orina, heces o saliva) de roedores silvestres.

¿Cuándo acudir al médico?

El MINSA recomienda buscar atención inmediata si presenta: