Panamá Nacionales -  6 de mayo de 2026 - 17:29

Tribunal Electoral y MEDCOM firman convenio para la nueva temporada de Debate Z

El convenio entre el Tribunal Electoral y MEDCOM fortalece el lanzamiento del programa de ECO TV Debate Z, dirigido a estudiantes de bachiller.

Tribunal Electoral y MEDCOM firman convenio para la nueva temporada de Debate Z.

Tribunal Electoral y MEDCOM firman convenio para la nueva temporada de Debate Z.

Ana Canto
Por Ana Canto

Con la firma de un convenio de cooperación entre el Tribunal Electoral (TE), MEDCOM y el Ministerio de Educación (MEDUCA), se oficializó el lanzamiento de la segunda versión de Debate Z.

Esta competencia, dirigida a estudiantes de premedia de escuelas oficiales y particulares, busca consolidarse como el principal espacio para fomentar el pensamiento crítico, la ética y el respeto entre la juventud panameña.

La estudiante Gabriela Rodríguez, una de las ganadoras de la primera generación, indicó que el programa es una verdadera batalla de ideas, donde los jóvenes están listos para opinar y generar un cambio en la sociedad, y que, a través de este programa, todo Panamá puede escuchar sus opiniones.

¿Cómo participar en Debate Z?

La competencia presenta una dinámica innovadora para la televisión nacional, donde equipos de cuatro estudiantes debatirán temas de actualidad nacional. Los interesados deben seguir este cronograma:

  • Inscripciones: Estarán abiertas hasta el viernes 12 de junio a través del sitio web oficial www.ecotvpanama.com.

  • Audiciones: Tras el cierre de inscripciones, los equipos serán convocados para demostrar su capacidad argumentativa ante un jurado.

  • Selección final: Solo 12 equipos serán elegidos para participar en las galas televisadas de la competencia.

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