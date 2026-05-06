Tribunal Electoral y MEDCOM firman convenio para la nueva temporada de Debate Z.

Con la firma de un convenio de cooperación entre el Tribunal Electoral (TE), MEDCOM y el Ministerio de Educación (MEDUCA), se oficializó el lanzamiento de la segunda versión de Debate Z.

Esta competencia, dirigida a estudiantes de premedia de escuelas oficiales y particulares, busca consolidarse como el principal espacio para fomentar el pensamiento crítico, la ética y el respeto entre la juventud panameña.

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La estudiante Gabriela Rodríguez, una de las ganadoras de la primera generación, indicó que el programa es una verdadera batalla de ideas, donde los jóvenes están listos para opinar y generar un cambio en la sociedad, y que, a través de este programa, todo Panamá puede escuchar sus opiniones.

¿Cómo participar en Debate Z?

La competencia presenta una dinámica innovadora para la televisión nacional, donde equipos de cuatro estudiantes debatirán temas de actualidad nacional. Los interesados deben seguir este cronograma: