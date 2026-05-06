CSS adquiere nuevos equipos de cirugía robótica para hospitales provinciales

La Caja de Seguro Social ( CSS ) anunció la adquisición de tres nuevos equipos de cirugía robótica de alta gama, una inversión estratégica destinada a potenciar la telecirugía y la medicina de precisión en el interior del país.

Con esta expansión, la institución busca fortalecer la capacidad de respuesta en procedimientos de alta complejidad sin que los pacientes deban trasladarse a la capital.

Distribución estratégica de los nuevos robots

Los sistemas robóticos de última generación serán instalados en puntos clave de la red hospitalaria nacional:

Ciudad de la Salud: Para reforzar el núcleo de especialidades en la capital.

Para reforzar el núcleo de especialidades en la capital. Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado (Herrera): Nodo tecnológico para la región de provincias centrales.

Nodo tecnológico para la región de provincias centrales. Hospital Regional Dr. Rafael Hernández (Chiriquí): Referente para el occidente del país.

Beneficios para el paciente y el sistema de salud

El director de la CSS, Dino Mon, destacó que esta tecnología amplía la capacidad resolutiva de los médicos locales y fomenta el crecimiento de especialistas en cada provincia. Entre los beneficios directos para los asegurados se encuentra la mayor precisión en intervenciones de urología, ginecología, cirugía general y oncología.

Desde la implementación del programa en 2022, la CSS ha realizado más de 500 cirugías robóticas. Con estas nuevas adquisiciones, la institución sumará un total de cinco sistemas robóticos operativos, consolidando a Panamá como un referente regional en la adopción de tecnología de vanguardia en la salud pública.