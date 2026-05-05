CSS: Eusebia Calderón de Copete asume la presidencia de la Junta Directiva

Eusebia Calderón de Copete asume la presidencia de la Junta Directiva de la CSS.

La magíster Eusebia Calderón de Copete asumió este martes 5 de mayo de 2026 la presidencia de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS), tras ser electa en una votación convocada por este órgano colegiado.

Calderón de Copete fue elegida por unanimidad por los integrantes de la Junta Directiva y ejercerá la presidencia hasta agosto, cuando culmine el periodo correspondiente, según lo establecido en la normativa del órgano.

Tras su juramentación, Calderón de Copete destacó la relevancia de esta designación, al señalar que representa un firme compromiso con la población, así como la continuidad de los retos y responsabilidades institucionales.

Asimismo, subrayó la importancia de fortalecer el trabajo en equipo para optimizar la atención y garantizar una gestión administrativa eficiente. La nueva presidenta representa a los profesionales y técnicos de la salud dentro de la Junta Directiva.