Panamá Nacionales -  5 de mayo de 2026 - 14:55

Fiscalía Electoral analiza uso del eslogan "Con paso firme" en placas vehiculares

La Fiscalía Electoral detalló que sostuvo una reunión con la ATTT para abordar el uso del eslogan “Con paso firme”.

Fiscalía Electoral investiga placas vehiculares.

TReporta
Por Ana Canto

Representantes de la Fiscalía General Electoral sostuvieron el lunes una reunión con el director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea, para abordar el uso del eslogan “Con paso firme” en las placas vehiculares correspondientes al quinquenio 2026-2030, el cual ha sido objeto de cuestionamientos.

La Fiscalía General Electoral detalló que la información suministrada por la ATTT indica que el diseño de las placas fue aprobado mediante resoluciones emitidas en 2025 y que el eslogan se encuentra actualmente bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

