Panamá Oeste Nacionales -  29 de abril de 2026 - 13:01

Fiscalía Electoral realiza tercera diligencia en Arraiján sin recibir respuesta de las autoridades

La Fiscalía Electoral realiza una investigación sobre el uso de la imagen de la alcaldesa, Stefany Peñalba, en los buses del servicio de transporte escolar.

Fiscalía Electoral realiza nueva diligencia en el Municipio de Arraiján. 

Fiscalía Electoral realiza nueva diligencia en el Municipio de Arraiján. 

Ana Canto
Por Ana Canto

La Fiscalía Electoral acudió este miércoles, por tercera ocasión, a la Alcaldía de Arraiján para recabar información sobre el uso de la imagen de la alcaldesa, Stefany Peñalba, en los buses del servicio de transporte escolar gratuito.

Recientemente, se reportó que la imagen de la funcionaria fue cubierta con emojis.

La diligencia busca determinar posibles irregularidades en el uso de fondos públicos con fines políticos. En esta ocasión, el personal de la Fiscalía se dirigió al Departamento de Compras; no obstante, el equipo no fue recibido por el director de dicha sección, quien presuntamente se encontraba en gestiones de firmas de documentos oficiales.

La fiscal electoral, Marybi Ábrego, señaló que, a pesar de explicar el carácter oficial de la visita y los requerimientos de documentación, el personal municipal no brindó respuesta a las solicitudes de la entidad.

Se mantiene a la expectativa si tanto el Municipio de Arraiján como la Fiscalía Electoral agendarán una nueva diligencia para dar continuidad a las investigaciones y lograr el acceso a la documentación requerida.

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