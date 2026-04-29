EE.UU. y otros países respaldan la soberanía de Panamá ante presiones por los puertos de Balboa y Cristóbal

EE.UU. y otros países respaldan la soberanía de Panamá

Seis países, entre ellos Estados Unidos, expresaron su respaldo a la soberanía de Panamá mediante una declaración conjunta en la que advierten sobre presiones externas que podrían afectar el comercio marítimo en la región.

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Declaración en apoyo a Panamá: países firmantes

El pronunciamiento fue suscrito por:

Bolivia

Costa Rica

Guyana

Paraguay

Trinidad y Tobago

Estados Unidos

Señalan presión económica y tensión marítima

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/USEmbPAN/status/2049274332208112090?s=20&partner=&hide_thread=false .@SecRubio: La soberanía de nuestro hemisferio no es negociable. Estamos profundamente preocupados por la presión económica dirigida de China tras la decisión sobre las terminales de Balboa y Cristóbal. Nos solidarizamos con Panamá. Cualquier intento de socavar la soberanía de… https://t.co/7pTnpfT2pX — U.S. Embassy Panama (@USEmbPAN) April 28, 2026

En la declaración, los países manifestaron preocupación por:

Presiones económicas atribuidas a China

Acciones recientes que han afectado embarcaciones con bandera panameña

Intentos de politizar el comercio marítimo

El documento destaca que estas situaciones se producen tras decisiones judiciales en Panamá relacionadas con los puertos de Balboa y Cristóbal.

Defensa de la soberanía panameña

Los firmantes subrayaron que: “Panamá es un pilar del sistema de comercio marítimo y debe permanecer libre de presiones externas”.

Asimismo, advirtieron que cualquier intento de socavar la soberanía del país representa una amenaza para toda la región. El pronunciamiento resalta el rol clave de Panamá en el comercio global, especialmente por su conexión con el Canal de Panamá, considerado una de las rutas marítimas más importantes del mundo.