Estados Unidos Nacionales -  29 de abril de 2026 - 13:40

EE.UU. y otros países respaldan la soberanía de Panamá ante presiones por los puertos de Balboa y Cristóbal

Estados Unidos y cinco países apoyan la soberanía de Panamá y advierten sobre presiones externas que afectan el comercio marítimo.

EE.UU. y otros países respaldan la soberanía de Panamá 

EE.UU. y otros países respaldan la soberanía de Panamá 

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Seis países, entre ellos Estados Unidos, expresaron su respaldo a la soberanía de Panamá mediante una declaración conjunta en la que advierten sobre presiones externas que podrían afectar el comercio marítimo en la región.

Declaración en apoyo a Panamá: países firmantes

El pronunciamiento fue suscrito por:

  • Bolivia
  • Costa Rica
  • Guyana
  • Paraguay
  • Trinidad y Tobago
  • Estados Unidos

Señalan presión económica y tensión marítima

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En la declaración, los países manifestaron preocupación por:

  • Presiones económicas atribuidas a China
  • Acciones recientes que han afectado embarcaciones con bandera panameña
  • Intentos de politizar el comercio marítimo

El documento destaca que estas situaciones se producen tras decisiones judiciales en Panamá relacionadas con los puertos de Balboa y Cristóbal.

Defensa de la soberanía panameña

Los firmantes subrayaron que: “Panamá es un pilar del sistema de comercio marítimo y debe permanecer libre de presiones externas”.

Asimismo, advirtieron que cualquier intento de socavar la soberanía del país representa una amenaza para toda la región. El pronunciamiento resalta el rol clave de Panamá en el comercio global, especialmente por su conexión con el Canal de Panamá, considerado una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

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