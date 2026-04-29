EE.UU. y otros países respaldan la soberanía de Panamá ante presiones por los puertos de Balboa y Cristóbal

Seis países, entre ellos Estados Unidos, expresaron su respaldo a la soberanía de Panamá mediante una declaración conjunta en la que advierten sobre presiones externas que podrían afectar el comercio marítimo en la región.
Declaración en apoyo a Panamá: países firmantes
El pronunciamiento fue suscrito por:
- Bolivia
- Costa Rica
- Guyana
- Paraguay
- Trinidad y Tobago
- Estados Unidos
Señalan presión económica y tensión marítima
En la declaración, los países manifestaron preocupación por:
- Presiones económicas atribuidas a China
- Acciones recientes que han afectado embarcaciones con bandera panameña
- Intentos de politizar el comercio marítimo
El documento destaca que estas situaciones se producen tras decisiones judiciales en Panamá relacionadas con los puertos de Balboa y Cristóbal.
Defensa de la soberanía panameña
Los firmantes subrayaron que: “Panamá es un pilar del sistema de comercio marítimo y debe permanecer libre de presiones externas”.
Asimismo, advirtieron que cualquier intento de socavar la soberanía del país representa una amenaza para toda la región. El pronunciamiento resalta el rol clave de Panamá en el comercio global, especialmente por su conexión con el Canal de Panamá, considerado una de las rutas marítimas más importantes del mundo.