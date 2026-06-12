Mundial 2026: Ghana pierde a Thomas Partey ante Panamá tras rechazo de visa en Canadá

La selección de Ghana sufrirá una baja sensible para su debut en el Mundial 2026 frente a Panamá. El mediocampista Thomas Partey no podrá disputar el encuentro programado para el 17 de junio en Toronto, Canadá, luego de que las autoridades canadienses le negaran la visa de ingreso al país.

Partey, considerado una de las principales figuras del conjunto africano, quedó fuera del compromiso ante la Selección de Panamá debido a una decisión migratoria adoptada por el Gobierno canadiense.

¿Por qué Thomas Partey no podrá jugar contra Panamá?

De acuerdo con reportes divulgados por medios internacionales, las autoridades canadienses rechazaron otorgarle la visa al futbolista, quien enfrenta un proceso judicial en el Reino Unido.

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El jugador se declaró inocente de los cargos que se le imputan y el juicio está previsto para celebrarse en 2027.

Un portavoz de la FIFA explicó que el organismo no interviene en los procesos migratorios de los países anfitriones.

"La FIFA no interviene en los procesos de inmigración de los países anfitriones, incluida la concesión de visados. Es el Gobierno anfitrión quien decide en última instancia quién obtiene el visado y quién recibe autorización para entrar en el país", indicó el organismo. "La FIFA no interviene en los procesos de inmigración de los países anfitriones, incluida la concesión de visados. Es el Gobierno anfitrión quien decide en última instancia quién obtiene el visado y quién recibe autorización para entrar en el país", indicó el organismo.

Podrá jugar otros partidos del Mundial 2026

Aunque no podrá ingresar a Canadá, Partey sí recibió autorización para entrar a Estados Unidos, por lo que permanece concentrado con la selección de Ghana en Boston.

Esto le permitirá estar disponible para los siguientes compromisos de su equipo en la fase de grupos.

Ghana enfrentará a Croacia el 23 de junio en Boston y posteriormente cerrará la primera ronda ante Inglaterra el 27 de junio en Filadelfia.

Panamá y Ghana abrirán su participación

El encuentro entre Panamá y Ghana será clave para las aspiraciones de ambas selecciones en el Grupo L del Mundial 2026.

La ausencia de Partey representa una baja importante para el conjunto africano, ya que el mediocampista es uno de los jugadores con mayor experiencia internacional dentro de la plantilla ghanesa.

Panamá buscará aprovechar cualquier oportunidad para sumar puntos en un grupo que también integran Inglaterra y Croacia.