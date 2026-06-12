Mundial 2026 "No veo a Panamá ganar nada": la dura predicción de Zlatan sobre la Marea Roja

Zlatan Ibrahimovi analizó el grupo de Panamá en el Mundial 2026

La Selección de Panamá ya conoce a sus rivales para el Mundial de 2026 , pero no todos creen que el equipo dirigido por Thomas Christiansen tenga posibilidades de avanzar de ronda.

Uno de los más críticos fue el exfutbolista sueco Zlatan Ibrahimovi, quien durante un análisis del Grupo L aseguró que Panamá será el equipo más débil de la zona y descartó sus opciones de clasificación.

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“No veo a Panamá”

Durante una intervención en Fox Sports, Ibrahimovi analizó el grupo conformado por Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

El exdelantero consideró que Inglaterra y Croacia son los principales candidatos para disputar el liderato del grupo, mientras que Ghana podría convertirse en una selección capaz de complicar a los favoritos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2065399657816051979?s=20&partner=&hide_thread=false La Selección Nacional de Panamá realizó un entrenamiento a puertas abiertas que fue aprovechado por el público canadiense y fanáticos panameños. pic.twitter.com/qzP37zEzty — Telemetro Reporta (@TReporta) June 12, 2026

Sin embargo, al referirse a Panamá fue contundente.

“Creo que serán el saco de boxeo”, afirmó el sueco al evaluar las posibilidades de cada selección dentro del Grupo L.

Posteriormente, añadió que no ve a Panamá avanzando a la siguiente fase del torneo.

Un grupo de alta exigencia para la Marea Roja

Panamá afrontará su segunda participación en una Copa del Mundo y tendrá un camino complicado en la fase de grupos.

La selección nacional debutará ante Ghana, posteriormente enfrentará a Croacia y cerrará la primera ronda frente a Inglaterra, dos equipos que figuran entre los favoritos para avanzar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/COSPanama/status/2065413243296768313?s=20&partner=&hide_thread=false ¡ZLATAN NO LE VE CHANCES A PANAMÁ!



El ex futbolista Zlatan Ibrahimovic dijo que su grupo favorito será el L donde están Inglaterra, Croacia y Ghana pero que lamentablemente no le ve chances a la selección de Panamá catalogándonos como “el saco de boxeo del grupo”.… pic.twitter.com/RW7elOAGvN — COS (@COSPanama) June 12, 2026

A pesar de los pronósticos, jugadores y cuerpo técnico han manifestado que el objetivo será competir y buscar la sorpresa en un grupo considerado entre los más difíciles del campeonato.

Panamá busca hacer historia

La Sele llega al Mundial de 2026 con la meta de superar lo realizado en Rusia 2018, cuando disputó por primera vez una Copa del Mundo.

Con el nuevo formato de 48 selecciones y la clasificación de varios terceros lugares a la siguiente ronda, Panamá mantiene vivas sus aspiraciones de luchar por un cupo en la fase eliminatoria.