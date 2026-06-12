Panamá Nacionales -  12 de junio de 2026 - 17:31

SINAPROC emite aviso de prevención por mareas máximas en el Pacífico panameño

SINAPROC advirtió sobre mareas máximas en el Pacífico panameño entre el 14 y el 19 de junio y emitió recomendaciones de seguridad.

SINAPROC alerta por mareas máximas en el Pacífico de Panamá

SINAPROC alerta por mareas máximas en el Pacífico de Panamá

SINAPROC
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención ante el registro de mareas máximas que se presentarán en el litoral Pacífico de Panamá entre el 14 y el 19 de junio.

La entidad informó que durante este período podrían registrarse niveles elevados del mar, por lo que recomendó a la población tomar medidas de precaución, especialmente en áreas costeras y zonas propensas a inundaciones.

Te puede interesar: Estudiantes de la comarca Ngäbe Buglé participan por primera vez en Expo Vocacional Futuro 360

SINAPROC: ¿Cuándo se registrarán las mareas máximas?

De acuerdo con el aviso emitido por SINAPROC, el fenómeno se mantendrá desde el 14 hasta el 19 de junio en distintos puntos del Pacífico panameño. Las autoridades exhortaron a residentes, pescadores artesanales, operadores turísticos, navegantes y visitantes de playas a mantenerse atentos a los boletines oficiales.

Recomendaciones de seguridad

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2065548461307474422?s=20&partner=&hide_thread=false

Ante el incremento de las mareas, SINAPROC recomendó:

  • Evitar actividades recreativas en áreas costeras durante los períodos de marea alta.

  • Mantener vigilancia sobre niños y adultos mayores cerca de playas, ríos y esteros.

  • No ingresar al mar cuando las condiciones representen riesgos para la seguridad.

  • Seguir las indicaciones de los estamentos de emergencia.

  • Estar atentos a los comunicados oficiales y reportes meteorológicos.

Llamado a la prevención

Las autoridades recordaron que las mareas máximas pueden provocar inundaciones temporales en sectores costeros vulnerables y generar condiciones peligrosas para embarcaciones pequeñas.

SINAPROC reiteró la importancia de adoptar medidas preventivas y reportar cualquier situación de emergencia a las líneas habilitadas por los organismos de seguridad y protección civil.

En esta nota:
Seguir leyendo

SINAPROC refuerza vigilancia en Coclé y advierte sobre riesgos por mar de fondo en el Pacífico

SINAPROC advierte sobre lluvias, tormentas eléctricas y posibles inundaciones

Clima en Panamá hoy: SINAPROC advierte lluvias, tormentas y posible caída de árboles este domingo

Recomendadas

Más Noticias