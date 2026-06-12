SINAPROC emite aviso de prevención por mareas máximas en el Pacífico panameño

SINAPROC alerta por mareas máximas en el Pacífico de Panamá

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención ante el registro de mareas máximas que se presentarán en el litoral Pacífico de Panamá entre el 14 y el 19 de junio.

La entidad informó que durante este período podrían registrarse niveles elevados del mar, por lo que recomendó a la población tomar medidas de precaución, especialmente en áreas costeras y zonas propensas a inundaciones.

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SINAPROC: ¿Cuándo se registrarán las mareas máximas?

De acuerdo con el aviso emitido por SINAPROC, el fenómeno se mantendrá desde el 14 hasta el 19 de junio en distintos puntos del Pacífico panameño. Las autoridades exhortaron a residentes, pescadores artesanales, operadores turísticos, navegantes y visitantes de playas a mantenerse atentos a los boletines oficiales.

Recomendaciones de seguridad

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2065548461307474422?s=20&partner=&hide_thread=false El @Sinaproc_Panama emite un aviso de prevención por mareas máximas que se registrarán en el pacífico Panameño del 14 al 19 de junio y emite recomendaciones de seguridad. pic.twitter.com/P6XUmVjxUq — Telemetro Reporta (@TReporta) June 12, 2026

Ante el incremento de las mareas, SINAPROC recomendó:

Evitar actividades recreativas en áreas costeras durante los períodos de marea alta.

Mantener vigilancia sobre niños y adultos mayores cerca de playas, ríos y esteros.

No ingresar al mar cuando las condiciones representen riesgos para la seguridad.

Seguir las indicaciones de los estamentos de emergencia.

Estar atentos a los comunicados oficiales y reportes meteorológicos.

Llamado a la prevención

Las autoridades recordaron que las mareas máximas pueden provocar inundaciones temporales en sectores costeros vulnerables y generar condiciones peligrosas para embarcaciones pequeñas.

SINAPROC reiteró la importancia de adoptar medidas preventivas y reportar cualquier situación de emergencia a las líneas habilitadas por los organismos de seguridad y protección civil.