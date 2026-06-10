Estudiantes de la comarca Ngäbe Buglé participan por primera vez en Expo Vocacional Futuro 360

La búsqueda de una carrera universitaria y la construcción de un proyecto de vida profesional llevaron a 22 estudiantes del Centro Educativo Cerro Iglesia, ubicado en el distrito de Müna, comarca Ngäbe Buglé, a vivir por primera vez la experiencia de la Expo Vocacional Futuro 360 , un evento organizado por el Ministerio de Educación (Meduca).

Durante su recorrido por los pabellones de las distintas universidades, Josué Montero, estudiante de este centro educativo, manifestó que la experiencia fue sumamente enriquecedora porque les permitió conocer de primera mano la oferta académica disponible. Por su parte, el estudiante Robert Amador destacó que iniciativas como esta son especialmente importantes para los jóvenes de la comarca, quienes no siempre tienen acceso a este tipo de información.

Por otro lado, el docente Abel Tugrí señaló que la Expo Vocacional responde de manera integral a las necesidades de la juventud actual, al brindar herramientas que fortalecen sus conocimientos y les ayudan a definir sus aspiraciones profesionales. Agregó que este espacio complementa con éxito la orientación que reciben los alumnos en sus aulas y comunidades.

Como parte de la jornada de capacitación, el coach y orientador vocacional Paul Donato compartió recomendaciones clave para la elección de una carrera. Donato destacó la importancia de identificar primero la actividad a la que una persona desea dedicar gran parte de su vida laboral, para luego seleccionar el plan de estudios que le permitirá prepararse para ejercerla con éxito.

La programación de la tarde incluyó conferencias magistrales de alto perfil tecnológico:

Google for Education: A cargo de Jair Lizárraga, quien expuso sobre las nuevas tendencias del aprendizaje digital.

Canva Educación: Dictada por Diego Dagnino, líder de Marketing de la plataforma. Dagnino presentó las múltiples herramientas que ofrece la aplicación para diseñar sitios web, crear contenido para redes sociales, editar videos e iniciarse en el mundo de la programación.

Durante su intervención, Dagnino recordó que, gracias al convenio vigente entre Canva y el Ministerio de Educación, tanto los estudiantes como los docentes del sistema público cuentan con acceso gratuito a la versión educativa de la aplicación.