IFARHU: ¿Cuándo y dónde entregar el boletín para no perder la beca en 2026?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que los estudiantes con becas vigentes, así como los preseleccionados del Concurso General de Becas y del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad, deberán entregar el boletín correspondiente al primer trimestre de 2026.

De acuerdo con la entidad, el período habilitado para la entrega de este requisito se extenderá del 15 de junio al 15 de julio de 2026.

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¿Quiénes deben entregar el boletín?

La medida aplica para:

Estudiantes con becas vigentes.

Preseleccionados del Concurso General de Becas.

Beneficiarios del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad.

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El IFARHU destacó que la presentación de este documento forma parte de los requisitos para mantener la continuidad de los beneficios otorgados.

¿Dónde y en qué horario se debe entregar?

Los documentos deberán presentarse en la sede regional del IFARHU que corresponda al estudiante.

El horario de atención será de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Las autoridades recomendaron a los beneficiarios y acudientes acudir dentro del período establecido para evitar contratiempos en el proceso.

IFARHU advierte sobre posible cancelación del beneficio

La entidad advirtió que la no presentación del boletín del primer trimestre podría derivar en la cancelación de la beca o apoyo económico otorgado.

Por ello, exhortó a los estudiantes a cumplir con este requisito dentro de las fechas establecidas y mantener actualizada su documentación académica.

También recibirán documentos pendientes de 2025

El IFARHU informó que los estudiantes becados que no entregaron oportunamente el boletín final de 2025 y la constancia de matrícula correspondiente al año 2026 durante el período habilitado en enero, podrán presentar dichos documentos durante esta jornada.

La institución reiteró la importancia de mantener los expedientes académicos al día para garantizar la continuidad de los programas de becas y asistencias económicas.