Gordito del Zodiaco Entretenimiento -  27 de julio de 2026 - 11:51

Gordito del Zodíaco de agosto jugará este viernes

La Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá informó que el sorteo del Gordito del Zodíaco correspondiente al mes de agosto se jugará este viernes.

 Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá.

 Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá.

@lnbpma
Ana Canto
Por Ana Canto

La Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá informó que el sorteo del Gordito del Zodíaco correspondiente a este mes se jugará el viernes 31 de agosto. El costo del billete es de B/. 2.00 y el premio mayor supera el millón de balboas.

Gordito del Zodiaco: Premios por coincidencia de cifras

Si coinciden las tres primeras y las tres últimas cifras, el premio es de B/. 60.00. En caso de que coincidan las dos primeras y las dos últimas cifras, el monto asciende a B/. 4.00, mientras que la coincidencia de únicamente la última cifra otorga B/. 1.00.

Cómo ver el sorteo del Gordito del Zodíaco por TV y online

El sorteo del Gordito del Zodíaco del viernes 31 de agosto de 2026 se transmitirá a nivel nacional a través de Telemetro (Canal 13), así como por medio de las plataformas digitales Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

En esta nota:
Seguir leyendo

Yo Me Llamo All Stars: conoce a los 12 participantes de la nueva temporada

VIDEO | Sorteo dominical de la Lotería Nacional de Panamá del 26 de julio del 2026

Pirámide de Chakatín para el sorteo dominical del 26 de julio de 2026

Recomendadas

Más Noticias