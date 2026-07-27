Gordito del Zodíaco de agosto jugará este viernes

La Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá informó que el sorteo del Gordito del Zodíaco correspondiente a este mes se jugará el viernes 31 de agosto. El costo del billete es de B/. 2.00 y el premio mayor supera el millón de balboas.
Cómo ver el sorteo del Gordito del Zodíaco por TV y online
El sorteo del Gordito del Zodíaco del viernes 31 de agosto de 2026 se transmitirá a nivel nacional a través de Telemetro (Canal 13), así como por medio de las plataformas digitales Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.