Gordito del Zodíaco de agosto jugará este viernes

Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá. @lnbpma

Por Ana Canto La Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá informó que el sorteo del Gordito del Zodíaco correspondiente a este mes se jugará el viernes 31 de agosto. El costo del billete es de B/. 2.00 y el premio mayor supera el millón de balboas.

Gordito del Zodiaco: Premios por coincidencia de cifras Si coinciden las tres primeras y las tres últimas cifras, el premio es de B/. 60.00. En caso de que coincidan las dos primeras y las dos últimas cifras, el monto asciende a B/. 4.00, mientras que la coincidencia de únicamente la última cifra otorga B/. 1.00.

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