Piscinas de Parque Lefevre y Pueblo Nuevo cerrarán por mantenimiento

La Alcaldía de Panamá informa a la ciudadanía que las piscinas municipales de Parque Lefevre y Pueblo Nuevo permanecerán cerradas desde el lunes 15 hasta el mediodía del martes 16 de junio, debido a trabajos programados de mantenimiento.
La Dirección de Planificación Urbana diseñó una remodelación moderna que implementará materiales adaptados a las condiciones del trópico, tales como concreto permeable para el manejo de aguas pluviales, revestimientos antideslizantes en aceras perimetrales, mobiliario urbano de bajo mantenimiento y paisajismo con vegetación nativa. Adicionalmente, las instalaciones contarán con nuevas luminarias y zonas verdes, y se sustituirán los antiguos cerramientos opacos por fachadas arquitectónicas abiertas que integrarán los complejos deportivos al entorno de sus barrios.