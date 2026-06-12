Panamá Nacionales -  12 de junio de 2026 - 14:58

Piscinas de Parque Lefevre y Pueblo Nuevo cerrarán por mantenimiento

La Alcaldia de Panamá informó que el proyecto de reparación de las piscinas de Betania, San Francisco y Calidonia está en licitación.

Piscinas cierran por mantenimiento en la capital.

Piscinas cierran por mantenimiento en la capital.

Alcaldía de Panamá
Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de Panamá informa a la ciudadanía que las piscinas municipales de Parque Lefevre y Pueblo Nuevo permanecerán cerradas desde el lunes 15 hasta el mediodía del martes 16 de junio, debido a trabajos programados de mantenimiento.

Por otro lado, la institución reiteró que el proyecto para el “Mejoramiento de piscinas en los corregimientos de Betania, San Francisco y Calidonia”, que contempla una inversión de B/.4.5 millones, se mantiene en su etapa de licitación. Esta obra incluye la rehabilitación de los complejos de Villa Cáceres y Alma Osorio (Betania), San Francisco, y San Miguel (Calidonia), los cuales se encuentran fuera de servicio debido al deterioro estructural, filtraciones y fallas en los sistemas de bombeo y maquinaria detectados en inspecciones técnicas recientes.

La Dirección de Planificación Urbana diseñó una remodelación moderna que implementará materiales adaptados a las condiciones del trópico, tales como concreto permeable para el manejo de aguas pluviales, revestimientos antideslizantes en aceras perimetrales, mobiliario urbano de bajo mantenimiento y paisajismo con vegetación nativa. Adicionalmente, las instalaciones contarán con nuevas luminarias y zonas verdes, y se sustituirán los antiguos cerramientos opacos por fachadas arquitectónicas abiertas que integrarán los complejos deportivos al entorno de sus barrios.

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