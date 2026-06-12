Piscinas de Parque Lefevre y Pueblo Nuevo cerrarán por mantenimiento

Piscinas cierran por mantenimiento en la capital. Alcaldía de Panamá

Por Ana Canto La Alcaldía de Panamá informa a la ciudadanía que las piscinas municipales de Parque Lefevre y Pueblo Nuevo permanecerán cerradas desde el lunes 15 hasta el mediodía del martes 16 de junio, debido a trabajos programados de mantenimiento.

Por otro lado, la institución reiteró que el proyecto para el “Mejoramiento de piscinas en los corregimientos de Betania, San Francisco y Calidonia”, que contempla una inversión de B/.4.5 millones, se mantiene en su etapa de licitación. Esta obra incluye la rehabilitación de los complejos de Villa Cáceres y Alma Osorio (Betania), San Francisco, y San Miguel (Calidonia), los cuales se encuentran fuera de servicio debido al deterioro estructural, filtraciones y fallas en los sistemas de bombeo y maquinaria detectados en inspecciones técnicas recientes.

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