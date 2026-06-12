Descuentos en restaurantes para jubilados: cuándo aplican según ACODECO

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) recordó que los jubilados y pensionados tienen derecho a descuentos en restaurantes sobre el consumo realizado a precios regulares.

Francisco Azcárraga, jefe de Educación de la ACODECO, explicó que el beneficio corresponde a un 25% de descuento en restaurantes y un 15% en establecimientos tipo franquicia.

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El descuento aplica sobre el consumo del jubilado en platos completos, incluyendo entradas y platos fuertes. Sin embargo, no se otorga únicamente sobre postres u otros productos aislados.

Acodeco aclara cómo funcionan los descuentos para jubilados

La entidad aclaró que cuando un restaurante mantiene promociones especiales, el jubilado deberá elegir entre acogerse a la oferta del día o recibir el descuento establecido por ley sobre el precio regular.

Esto significa que los beneficios no son acumulables, por lo que no se puede aplicar el descuento de jubilado sobre un producto que ya se encuentra en promoción.

ACODECO reiteró que los jubilados siempre conservan su derecho al descuento cuando adquieren productos o servicios a precio regular.