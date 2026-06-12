Aprehenden en Panamá Oeste al exrepresentante de El Coco y dos extesoreros

Tres personas fueron aprehendidas durante diligencias de allanamiento y registro realizadas por la Policía Nacional en la provincia de Panamá Oeste , como parte de una investigación por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado.

Entre los aprehendidos figuran un exrepresentante de la Junta Comunal de El Coco y dos extesoreros, quienes son investigados por supuestas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos.

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De acuerdo con la Policía Nacional, las investigaciones guardan relación con una presunta lesión económica al Estado estimada en B/.128,823.50. Las autoridades indicaron que los hechos investigados corresponden al período comprendido entre 2019 y 2022.

Allanamientos en Panamá Oeste

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Las aprehensiones se realizaron mediante diligencias de allanamiento y registro desarrolladas en distintos puntos de la provincia de Panamá Oeste. Los sospechosos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial correspondiente.

El caso forma parte de las acciones que desarrollan las autoridades para investigar presuntos delitos contra la administración pública y el manejo de recursos estatales.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado mayores detalles sobre las evidencias recabadas durante las diligencias ni sobre las próximas etapas de la investigación.