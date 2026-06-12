Conductor de plataforma digital fue privado de libertad: capturan a tres sospechosos

Tres hombres fueron aprehendidos por unidades de la Policía Nacional tras una alerta relacionada con el robo y privación de libertad de un conductor de una plataforma digital de transporte.

Según informaron las autoridades, la rápida reacción policial permitió ubicar y capturar a los presuntos implicados en este hecho delictivo, luego de activarse los protocolos de búsqueda e investigación.

Capturan a tres tras denuncia

De acuerdo con el reporte oficial, la alerta se generó luego de que un conductor de plataforma digital fuera víctima de un robo y posteriormente privado de su libertad.

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Las investigaciones permitieron dar con el paradero de tres sospechosos, quienes fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para el desarrollo de las diligencias correspondientes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2065490857554264558?s=20&partner=&hide_thread=false Tres hombres fueron aprehendidos tras emitirse una alerta por robo a un conductor de plataforma digital. Autoridades recomendaron a los conductores la importancia de tomar las medidas de precaución, como no tomar carreras en lugares oscuros y verificar el perfil de sus clientes. pic.twitter.com/u56SzpRGsq — Telemetro Reporta (@TReporta) June 12, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han revelado mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el hecho ni la identidad de los aprehendidos.

Recomiendan medidas de seguridad a conductores

Tras este caso, las autoridades reiteraron el llamado a los conductores de plataformas digitales para que adopten medidas de prevención al momento de aceptar servicios.

Entre las recomendaciones destacan:

Evitar recoger pasajeros en lugares oscuros o de difícil acceso.

Verificar previamente el perfil y la información del cliente.

Mantener comunicación con familiares o personas de confianza sobre las rutas que realizan.

Reportar cualquier situación sospechosa a las autoridades.

La Policía Nacional recordó que la colaboración ciudadana y la denuncia oportuna son fundamentales para combatir este tipo de delitos y garantizar la seguridad de conductores y usuarios.