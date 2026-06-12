Rector de la UNACHI solicita auditoría para fortalecer la transparencia

La Universidad Autónoma de Chiriquí ( Unachi ) informó sobre la solicitud de una auditoría que abarcará el período comprendido entre agosto de 2024 y junio de 2026, como parte de los esfuerzos para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.

El rector de la universidad, Pedro González, explicó que la medida surge ante las denuncias públicas sobre presuntas irregularidades financieras que han generado inquietud tanto en la comunidad universitaria como en la ciudadanía.

“Durante el período comprendido entre agosto de 2024 y junio de 2026, en el que se realizó la última auditoría, justificamos esta solicitud en que en los últimos años hemos enfrentado una serie de denuncias públicas sobre posibles irregularidades financieras”, manifestó González.

Unachi anuncia auditoría para reforzar la confianza pública

Según el rector, la auditoría permitirá verificar la veracidad de las acusaciones, detectar áreas de mejora y establecer medidas correctivas que contribuyan a prevenir situaciones similares en el futuro.

La administración universitaria señaló que esta iniciativa también busca fortalecer la confianza pública en la gestión institucional y garantizar que los recursos sean manejados con apego a los principios de transparencia y responsabilidad.

González destacó que el propósito es aclarar cualquier duda existente y continuar impulsando una gestión basada en la rendición de cuentas y la mejora continua de los procesos administrativos.