CHIRIQUÍ Nacionales -  9 de junio de 2026 - 13:09

Docente de la UNACHI pide suspender a vicerrectores tras renuncia de Etelvina de Bonagas

La docente explicó que la petición se fundamenta en el artículo 53 del estatuto universitario de la UNACHI.

Docente de la UNACHI pide suspender pagos a cargos de confianza.

Docente de la UNACHI pide suspender pagos a cargos de confianza.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

Una docente de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) solicitó formalmente a la Contraloría General de la República no refrendar los pagos destinados a los funcionarios en cargos de confianza, como vicerrectores y secretarios, de la administración de Etelvina de Bonagas, quien ayer formalizó su renuncia al cargo de rectora.

La denunciante explicó que la petición se fundamenta en el artículo 53 del estatuto universitario, el cual regula de forma taxativa la naturaleza y vigencia de estos puestos. Según la norma, estas autoridades deben cesar de manera automática en sus funciones al concluir el periodo del rector que los designó.

Cambios en el organigrama universitario

La salida de De Bonagas provocó una cadena de movimientos dentro de la casa de estudios superiores:

  • Renuncias y sucesiones: Junto a la exrectora, también presentó su dimisión el vicerrector académico, Jaime Bonilla. Ante este escenario, ayer fue electo el profesor Pedro González como rector universitario designado.

  • Autoridades que continúan: A pesar del vacío administrativo de la firma principal, aún permanecen en sus cargos la vicerrectora administrativa, así como los vicerrectores de Extensión; de Posgrado, Maestría e Investigación; y el de Asuntos Estudiantiles.

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