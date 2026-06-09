Panamá Entrevistas -  9 de junio de 2026 - 08:51

Líderes estudiantiles de la Unachi rechazan designación de nuevo rector

Justine Williams, líder estudiantil de la Universidad Autónoma de Chiriquí, manifestó que existe inconformidad sobre la escogecia del profesor Pedro González como rector encargado y solicitó que se debe contar más con los estudiantes para tomar decisiones serias.

Atenógenes Rodríguez
Por Atenógenes Rodríguez

Justine Williams, líder estudiantil de la Universidad Autónoma de Chiriquí, manifestó que existe inconformidad sobre la escogecia del profesor Pedro González como rector encargado y solicitó que se debe contar más con los estudiantes para tomar decisiones serias.

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