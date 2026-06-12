Panamá y Suecia firman acuerdo para fortalecer la cooperación bilateral

En el marco de su visita oficial a Estocolmo, el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, sostuvo una reunión bilateral con su homóloga del Reino de Suecia, Maria Malmer Stenergard, en la sede de la cancillería sueca.
Previamente, el jefe de la diplomacia panameña recorrió las instalaciones del Stockholm Green Innovation District, donde se reunió con su director ejecutivo, Östen Ekengren. Este acercamiento permitió intercambiar experiencias exitosas y explorar oportunidades de colaboración en materia de sostenibilidad y desarrollo urbano.
Con estas reuniones, Panamá y Suecia reafirman su interés mutuo por profundizar las relaciones políticas, enfocándose en áreas clave como la innovación tecnológica y la transición ecológica.