Panamá y Suecia firman acuerdo para fortalecer la cooperación bilateral

Canciller de Panamá se reúne con su homóloga de Suecia. Cancillería

Por Ana Canto En el marco de su visita oficial a Estocolmo, el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, sostuvo una reunión bilateral con su homóloga del Reino de Suecia, Maria Malmer Stenergard, en la sede de la cancillería sueca.

Durante el encuentro, ambos diplomáticos firmaron un Memorando de Entendimiento para el Establecimiento de Consultas Políticas. Este acuerdo crea un canal formal de diálogo estructurado para coordinar posiciones en temas bilaterales e internacionales de interés común, además de fortalecer los lazos de cooperación entre ambas naciones.

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Previamente, el jefe de la diplomacia panameña recorrió las instalaciones del Stockholm Green Innovation District, donde se reunió con su director ejecutivo, Östen Ekengren. Este acercamiento permitió intercambiar experiencias exitosas y explorar oportunidades de colaboración en materia de sostenibilidad y desarrollo urbano. Con estas reuniones, Panamá y Suecia reafirman su interés mutuo por profundizar las relaciones políticas, enfocándose en áreas clave como la innovación tecnológica y la transición ecológica.