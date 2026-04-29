China responde a EE.UU. por Panamá y puertos del Canal

El Gobierno de China reaccionó este martes a la declaración conjunta emitida por Estados Unidos y otros países en respaldo a la soberanía de Panamá, calificando el pronunciamiento como “completamente infundado”.
Respuesta oficial de China
Durante una conferencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, el portavoz Lin Jian cuestionó directamente a Estados Unidos.
El funcionario también señaló que las acusaciones contra China “distorsionan la realidad” y responden a intereses geopolíticos.
Tensión por puertos y Canal de Panamá
La reacción surge tras el respaldo de varios países a Panamá en medio de tensiones por:
- Operaciones portuarias vinculadas al Canal de Panamá
- Inspecciones a buques con bandera panameña
- Señalamientos sobre politización del comercio marítimo
China señala a Estados Unidos
En su declaración, China lanzó fuertes críticas a Washington:
- Lo acusó de “difundir rumores”
- Señaló que busca convertir el Canal en un instrumento propio
- Recordó antecedentes históricos de intervención en Panamá
Además, sostuvo que sus acciones se basan en procedimientos legales y regulatorios normales.
Defensa de sus intereses
El Gobierno chino reiteró que: Defenderá firmemente sus derechos e intereses legítimos. También instó a otros países a no dejarse “engañar o utilizar por fuerzas con intenciones ocultas”.
Escenario de tensión geopolítica
Este intercambio refleja un aumento en la tensión entre potencias en torno a:
- Control del comercio marítimo
- Influencia en América Latina
- Seguridad de rutas estratégicas
Panamá, por su posición geográfica, se mantiene en el centro de este escenario internacional.