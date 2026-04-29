China Nacionales -  29 de abril de 2026 - 13:39

China responde a EE.UU. por Panamá y puertos del Canal

China rechaza declaración de EE.UU. y aliados sobre Panamá y acusa a Washington de politizar el comercio marítimo en el Canal.

China responde a EE.UU. por Panamá

China responde a EE.UU. por Panamá

@EmbChinaPa
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Gobierno de China reaccionó este martes a la declaración conjunta emitida por Estados Unidos y otros países en respaldo a la soberanía de Panamá, calificando el pronunciamiento como “completamente infundado”.

Respuesta oficial de China

Durante una conferencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, el portavoz Lin Jian cuestionó directamente a Estados Unidos.

“Quien ha politizado el comercio marítimo es Estados Unidos”, afirmó. “Quien ha politizado el comercio marítimo es Estados Unidos”, afirmó.

El funcionario también señaló que las acusaciones contra China “distorsionan la realidad” y responden a intereses geopolíticos.

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Tensión por puertos y Canal de Panamá

La reacción surge tras el respaldo de varios países a Panamá en medio de tensiones por:

  • Operaciones portuarias vinculadas al Canal de Panamá
  • Inspecciones a buques con bandera panameña
  • Señalamientos sobre politización del comercio marítimo

China señala a Estados Unidos

En su declaración, China lanzó fuertes críticas a Washington:

  • Lo acusó de “difundir rumores”
  • Señaló que busca convertir el Canal en un instrumento propio
  • Recordó antecedentes históricos de intervención en Panamá

Además, sostuvo que sus acciones se basan en procedimientos legales y regulatorios normales.

Defensa de sus intereses

El Gobierno chino reiteró que: Defenderá firmemente sus derechos e intereses legítimos. También instó a otros países a no dejarse “engañar o utilizar por fuerzas con intenciones ocultas”.

Escenario de tensión geopolítica

Este intercambio refleja un aumento en la tensión entre potencias en torno a:

  • Control del comercio marítimo
  • Influencia en América Latina
  • Seguridad de rutas estratégicas

Panamá, por su posición geográfica, se mantiene en el centro de este escenario internacional.

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