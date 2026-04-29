China responde a EE.UU. por Panamá y puertos del Canal

El Gobierno de China reaccionó este martes a la declaración conjunta emitida por Estados Unidos y otros países en respaldo a la soberanía de Panamá, calificando el pronunciamiento como “completamente infundado”.

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Respuesta oficial de China

Durante una conferencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, el portavoz Lin Jian cuestionó directamente a Estados Unidos.

“Quien ha politizado el comercio marítimo es Estados Unidos”, afirmó. “Quien ha politizado el comercio marítimo es Estados Unidos”, afirmó.

El funcionario también señaló que las acusaciones contra China “distorsionan la realidad” y responden a intereses geopolíticos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EmbChinaPa/status/2049494871568719996?s=20&partner=&hide_thread=false Durante la conferencia de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores en el 29 de abril, un reportero de AFP preguntó: El martes, ante la disputa entre Panamá y China por la cuestión de los puertos a lo largo del Canal de Panamá, Estados Unidos, junto con unos países… pic.twitter.com/bJE2oQcUOO — Embajada de China en Panamá (@EmbChinaPa) April 29, 2026

Tensión por puertos y Canal de Panamá

La reacción surge tras el respaldo de varios países a Panamá en medio de tensiones por:

Operaciones portuarias vinculadas al Canal de Panamá

Inspecciones a buques con bandera panameña

Señalamientos sobre politización del comercio marítimo

China señala a Estados Unidos

En su declaración, China lanzó fuertes críticas a Washington:

Lo acusó de “difundir rumores”

Señaló que busca convertir el Canal en un instrumento propio

Recordó antecedentes históricos de intervención en Panamá

Además, sostuvo que sus acciones se basan en procedimientos legales y regulatorios normales.

Defensa de sus intereses

El Gobierno chino reiteró que: Defenderá firmemente sus derechos e intereses legítimos. También instó a otros países a no dejarse “engañar o utilizar por fuerzas con intenciones ocultas”.

Escenario de tensión geopolítica

Este intercambio refleja un aumento en la tensión entre potencias en torno a:

Control del comercio marítimo

Influencia en América Latina

Seguridad de rutas estratégicas

Panamá, por su posición geográfica, se mantiene en el centro de este escenario internacional.