Pagos MEF: Estas son las entidades públicas que cobran el 15 de junio por ACH

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) iniciará este lunes 15 de junio de 2026 los pagos correspondiente a la primera quincena de junio para miles de servidores públicos que reciben sus salarios mediante transferencia electrónica (ACH). De acuerdo con el calendario oficial de pagos del Gobierno Central, la fecha corresponde a las instituciones que integran el Grupo N.° 3.

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Los funcionarios que reciben sus salarios a través de depósito directo podrán disponer de sus fondos a partir del lunes 15 de junio. El desembolso forma parte del cronograma establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas para el primer semestre de 2026.

Pagos del MEF: Instituciones que cobran el 15 de junio

Según el calendario oficial, las siguientes entidades forman parte del Grupo N.° 3:

Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

Ministerio de Salud (MINSA).

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL).

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT).

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

Tribunal Administrativo Tributario.

Ministerio de la Mujer.

Órgano Judicial.

Procuraduría General de la Nación.

Procuraduría de la Administración.

Tribunal Electoral.

Fiscalía General Electoral.

Otros gastos de administración.

Tribunal de Cuentas.

Fiscalía de Cuentas.

Fechas de pago del Grupo 3

El MEF informó que las fechas establecidas para los funcionarios del Grupo N.° 3 durante junio son:

Primera quincena: 15 de junio de 2026.

Segunda quincena: 29 de junio de 2026.

Calendario oficial de pagos 2026

La entidad recordó a los servidores públicos que el calendario de pagos del primer semestre de 2026 se mantiene disponible a través de los canales oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas.

Los funcionarios pueden consultar las fechas correspondientes a cada grupo para conocer cuándo estarán disponibles sus salarios mediante transferencia electrónica.