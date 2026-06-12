Panamá Nacionales -  12 de junio de 2026 - 11:26

Conozca la nueva lista de los precios del combustible en Panamá

Los nuevos precios del combustible estarán vigentes en Panamá hasta el viernes 26 de junio de este año.

Lista de los precios del combustible.

Lista de los precios del combustible.

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Ana Canto
Por Ana Canto

Este viernes entraron a regir los nuevos precios del combustible en Panamá, los cuales reflejan una leve baja en las gasolinas de 95 y 91 octanos, así como en el diésel, hasta el próximo 26 de este mes, según anunció la Secretaría Nacional de Energía.

Precios en las provincias de Panamá y Colón:

  • La gasolina de 95 octanos costará B/.1.233 ( -0.114) por litro.
  • La gasolina de 91 octanos costará B/.1.141 (-0.111) por litro.
  • El diésel B/.1.207 ( -0.072) Los nuevos precios estarán vigentes hasta el 26 de junio.

Lista de precios del combustible

Arraiján y La Chorrera

  • 95 octanos: 1.223
  • 91 octanos: 1.141
  • Diésel: 1.207

Penonomé, Aguadulce y Divisa

  • 95 octanos: 1.231
  • 91 octanos: 1.149
  • Diésel: 1.215

Chitré y Santiago

  • 95 octanos: 1.236
  • 91 octanos: 1.154
  • Diésel: 1.220

Las Tablas

  • 95 octanos: 1.239
  • 91 octanos: 1.157
  • Diésel: 1.223

Boquete y frontera

  • 95 octanos: 1.247
  • 91 octanos: 1.165
  • Diésel: 1.231

Volcán

  • 95 octanos: 1.250
  • 91 octanos: 1.168
  • Diésel: 1.234

Changuinola

  • 95 octanos: 1.273
  • 91 octanos: 1.191
  • Diésel: 1.257

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