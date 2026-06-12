Conozca la nueva lista de los precios del combustible en Panamá

Este viernes entraron a regir los nuevos precios del combustible en Panamá, los cuales reflejan una leve baja en las gasolinas de 95 y 91 octanos, así como en el diésel, hasta el próximo 26 de este mes, según anunció la Secretaría Nacional de Energía.
Precios en las provincias de Panamá y Colón:
- La gasolina de 95 octanos costará B/.1.233 ( -0.114) por litro.
- La gasolina de 91 octanos costará B/.1.141 (-0.111) por litro.
- El diésel B/.1.207 ( -0.072) Los nuevos precios estarán vigentes hasta el 26 de junio.
Lista de precios del combustible
Arraiján y La Chorrera
- 95 octanos: 1.223
- 91 octanos: 1.141
- Diésel: 1.207
Penonomé, Aguadulce y Divisa
- 95 octanos: 1.231
- 91 octanos: 1.149
- Diésel: 1.215
Chitré y Santiago
- 95 octanos: 1.236
- 91 octanos: 1.154
- Diésel: 1.220
Las Tablas
- 95 octanos: 1.239
- 91 octanos: 1.157
- Diésel: 1.223
Boquete y frontera
- 95 octanos: 1.247
- 91 octanos: 1.165
- Diésel: 1.231
Volcán
- 95 octanos: 1.250
- 91 octanos: 1.168
- Diésel: 1.234
Changuinola
- 95 octanos: 1.273
- 91 octanos: 1.191
- Diésel: 1.257