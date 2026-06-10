Bajan los precios de la gasolina y el diésel en Panamá desde este 12 de junio

Los precios de la gasolina y el diésel registrarán una disminución a partir de este viernes 12 de junio, informó la Secretaría Nacional de Energía.



Precios en las provincias de Panamá y Colón:



-La gasolina de 95 octanos costará B/.1.233 ( -0.114) por litro.

-La gasolina de 91… pic.twitter.com/hCgwt23xUK