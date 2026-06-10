Panamá Nacionales -  10 de junio de 2026 - 13:05

Bajan los precios de la gasolina y el diésel en Panamá desde este 12 de junio

La Secretaría Nacional de Energía publicó los precios de la gasolina y el diésel, los cuales registrarán una disminución a partir de este viernes.

Precios dela gasolina en Panamá.

Precios dela gasolina en Panamá.

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Bajan los precios de la gasolina y el diésel en Panamá desde este 12 de junio
Ana Canto
Por Ana Canto

Los precios de la gasolina y el diésel registrarán una disminución a partir de este viernes 12 de junio, informativos que se mantendrán vigentes hasta el próximo 26 de este mes, según anunció la Secretaría Nacional de Energía.

Precios en las provincias de Panamá y Colón:

  • La gasolina de 95 octanos costará B/.1.233 ( -0.114) por litro.
  • La gasolina de 91 octanos costará B/.1.141 (-0.111) por litro.
  • El diésel B/.1.207 ( -0.072) Los nuevos precios estarán vigentes hasta el 26 de junio.

Lista de precios del combustible

Arraiján y La Chorrera

  • 95 octanos: 1.223
  • 91 octanos: 1.141
  • Diésel: 1.207

Penonomé, Aguadulce y Divisa

  • 95 octanos: 1.231
  • 91 octanos: 1.149
  • Diésel: 1.215

Las Tablas

  • 95 octanos: 1.239
  • 91 octanos: 1.157
  • Diésel: 1.223

Boquete y frontera

  • 95 octanos: 1.247
  • 91 octanos: 1.165
  • Diésel: 1.231

Volcán

  • 95 octanos: 1.250
  • 91 octanos: 1.168
  • Diésel: 1.234

Changuinola

  • 95 octanos: 1.273
  • 91 octanos: 1.191
  • Diésel: 1.257

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