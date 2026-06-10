Bajan los precios de la gasolina y el diésel en Panamá desde este 12 de junio

Los precios de la gasolina y el diésel registrarán una disminución a partir de este viernes 12 de junio, informativos que se mantendrán vigentes hasta el próximo 26 de este mes, según anunció la Secretaría Nacional de Energía.
Precios en las provincias de Panamá y Colón:
- La gasolina de 95 octanos costará B/.1.233 ( -0.114) por litro.
- La gasolina de 91 octanos costará B/.1.141 (-0.111) por litro.
- El diésel B/.1.207 ( -0.072) Los nuevos precios estarán vigentes hasta el 26 de junio.
Lista de precios del combustible
Arraiján y La Chorrera
- 95 octanos: 1.223
- 91 octanos: 1.141
- Diésel: 1.207
Penonomé, Aguadulce y Divisa
- 95 octanos: 1.231
- 91 octanos: 1.149
- Diésel: 1.215
Las Tablas
- 95 octanos: 1.239
- 91 octanos: 1.157
- Diésel: 1.223
Boquete y frontera
- 95 octanos: 1.247
- 91 octanos: 1.165
- Diésel: 1.231
Volcán
- 95 octanos: 1.250
- 91 octanos: 1.168
- Diésel: 1.234
Changuinola
- 95 octanos: 1.273
- 91 octanos: 1.191
- Diésel: 1.257