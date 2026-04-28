Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del miércoles 29 de abril

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) iniciará este miércoles 29 de abril formalmente el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.
En esta primera fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de Colón, Darién Panamá, y las comarcas Emberá Wounaan y Guna Yala.
Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 29 de abril
Provincia de Colón - Terrenos de la Feria de Colón
- Nueva Providencia
- Limón
- Buena Vista
- Salamanca
Provincia de Darién
- Pinogana, Río Iglesia - IFARHU Metetí
- Santa Fe - Escuela Santa Fe
Provincia de Panamá
Panamá Este - Agencia Regional de Panamá Este
- Pacora
Panamá Norte - Oficinas del IFARHU de Panamá Norte
- Centros educativos del corregimiento de Alcalde Díaz
Tortí - Agencia Regional de Tortí
- Chepo
- Chepigana
- Chimán
Comarca Emberá - Wounaan - Escuela Lajas Blancas
- Cémaco: Lajas Blancas
Comarca Guna Yala
- Ailigandí
Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.