UDELAS: imputan cargos a exdirigentes del CEU por equipos informáticos

Imputan cargos a dos exdirigentes estudiantiles de UDELAS por presunta apropiación de equipos informáticos

El Juzgado de Garantías admitió la formulación de imputación de cargos contra Sebastián Ceballos y Abdiel Jeannette, quienes se desempeñaron como presidente y secretario general del Centro Estudiantil Universitario (CEU) de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) durante el período que culminó en 2024.

La decisión fue adoptada durante una audiencia celebrada el pasado 13 de mayo de 2026, luego de que el Ministerio Público presentara los elementos de convicción obtenidos en la fase inicial de la investigación.

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Investigación por presunta apropiación de bienes institucionales

Según informó UDELAS, la investigación se originó tras la presentación de una querella penal por la presunta apropiación indebida de bienes pertenecientes a la universidad.

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El caso está relacionado con equipos informáticos que, de acuerdo con los registros administrativos de la institución, no habrían sido entregados a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil al concluir la gestión de la directiva estudiantil en 2024.

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De acuerdo con la Fiscalía, existen indicios suficientes para vincular a ambos exdirigentes estudiantiles con los hechos denunciados.

Fiscalía presentó elementos de convicción

Durante la audiencia, el Ministerio Público sostuvo que cuenta con elementos de convicción que respaldan la investigación y solicitó la imputación de cargos contra ambos ciudadanos.

La petición fue acogida por la Juez de Garantías, quien admitió la formulación de cargos dentro del proceso penal en curso.

Las autoridades judiciales continuarán con las etapas procesales correspondientes para determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de la investigación.

UDELAS aplicó medidas administrativas

Además del proceso penal, la Universidad Especializada de las Américas informó que aplicó medidas administrativas contra ambos estudiantes.

Entre las acciones adoptadas figura la expulsión de los implicados, conforme a los procedimientos internos establecidos por la institución.

Universidad reitera compromiso con la transparencia

UDELAS señaló que mantiene su compromiso con la protección del patrimonio universitario y la correcta administración de los bienes institucionales.

La universidad también destacó la importancia de garantizar el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia que ampara a toda persona sometida a una investigación penal mientras no exista una sentencia en firme.