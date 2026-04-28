CSS: Fiscalía Anticorrupción halla insumos médicos vencidos en depósitos de Felipillo

Fiscalía investiga denuncia de la CSS por el presunto delito contra la Administración Pública.

La Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, en conjunto con unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP), ejecutó este martes una serie de diligencias en los depósitos de la Caja de Seguro Social ( CSS ) ubicados en Felipillo, logrando el hallazgo de una cantidad significativa de insumos médico-quirúrgicos vencidos.

Este operativo forma parte de una investigación en curso por presuntos delitos contra la Administración Pública.

Los peritos ubicaron el material en los depósitos 10, 4, 5 y 6 del complejo de almacenamiento. Los insumos presentan fechas de vencimiento correspondientes a los años 2022 y 2023, lo que evidencia un prolongado periodo de desuso. Entre los artículos decomisados destacan:

Batas quirúrgicas.

Trajes de protección personal (overoles).

Documentación administrativa que será analizada para determinar la cadena de custodia y responsabilidad.

Los insumos se encontraban almacenados en cajas sobre el piso, en anaqueles y en el área del mezanine.

Estas acciones son el resultado de una auditoría interna realizada por la propia CSS en sus centros de acopio de medicamentos e insumos. En dicho informe, se detectó el vencimiento de productos cuyo valor asciende a los 2.5 millones de balboas, lo que motivó la intervención del Ministerio Público.