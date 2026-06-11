CSJ suspende a magistrados por investigación sobre asignación de audiencias de alto perfil

La Corte Suprema de Justicia ( CSJ ) suspendió el contrato de dos magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial. La medida se da en el marco de investigaciones relacionadas con la presunta intervención de jueces y magistrados en la solicitud y asignación de audiencias de alto perfil.

El expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Rubén Elías Rodríguez, calificó la situación como "preocupante" y señaló que el escenario evidencia fallas internas en la administración de justicia. Rodríguez advirtió que, de comprobarse las irregularidades, el hecho "pone en duda la imparcialidad o el interés que pueda tener un juzgador en un caso determinado".

Paralelamente, se informó que la esposa de uno de los magistrados del tribunal enfrenta un proceso penal por el presunto delito de peculado, relacionado con el manejo de fondos de la Junta Comunal de Belisario Porras.

Ante esta crisis, el Órgano Judicial emitió una circular en la que prohíbe estrictamente a magistrados y jueces solicitar al personal administrativo la asignación de audiencias.