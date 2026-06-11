Contralor inspecciona atención médica y horarios en la CSS de Juan Diaz

Contralor llega a la CSS para ver lo que viven los pacientes cada día.

El contralor general de la República, Anel Flores, visitó este jueves la Policlínica J. J. Vallarino, ubicada en Juan Díaz, con el objetivo de conocer de primera mano las condiciones que enfrentan diariamente los pacientes que acuden a los centros de salud en busca de atención médica y medicamentos.

Durante el recorrido, Flores observó las filas de usuarios y conversó con pacientes, médicos y personal administrativo para evaluar el funcionamiento de los servicios y verificar el cumplimiento de los horarios laborales.

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Contralor verifica atención a pacientes

El contralor señaló que es importante garantizar que los médicos y funcionarios de salud cumplan con sus responsabilidades, ya que de nada sirve contar con hospitales modernos si la atención al público no responde a las necesidades de la población.

Además de inspeccionar el área de farmacia, también visitó las consultas médicas para conocer cómo se desarrolla la atención a los asegurados dentro de la Caja de Seguro Social (CSS).

Flores indicó que continuará realizando este tipo de recorridos en distintos centros médicos del país para supervisar la calidad del servicio que reciben los panameños.