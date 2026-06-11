Contraloría despliega 32 auditores en la CSS para revisar inventarios de medicamentos

Contraloría despliega 32 auditores en la CSS. TReporta

Por Ana Canto El contralor general, Anel Flores, anunció el despliegue de 32 auditores en la Dirección Nacional de Logística de la Caja de Seguro Social (CSS). El objetivo de esta intervención es auditar los inventarios, identificar las falencias en la cadena de distribución y determinar las acciones de apoyo institucional necesarias para optimizar el desabastecimiento crónico de medicamentos.

Hasta el momento, el equipo fiscalizador ya inició funciones, las cuales se extenderán de manera ininterrumpida, incluyendo fines de semana, hasta culminar la asignación. Por parte de la CSS, las autoridades informaron que el personal ha mostrado total disposición para cooperar con el proceso.

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Al ser cuestionado sobre el carácter sorpresivo de la inspección, Flores argumentó que el deber de la Contraloría es fiscalizar todas las instituciones públicas. Esto, según explicó, con el fin de identificar fallas o reafirmar acciones positivas que garanticen la correcta ejecución de los fondos estatales. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2065074861177770118?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2065074861177770118%7Ctwgr%5E3b1ebd27e6d1a092fd02fa2afa5ebe042efa7139%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftelemetro.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fv482%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D340plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020table20tdHtmlDiffwidth%3D600pxtoolbar1%3Dundo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist20numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20table20tdHtmlDifftoolbar1_mobile%3Dallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dplaceholder%3DIngresauncontenidoparaelcuerpotimestamp%3D17811878322944693&partner=&hide_thread=false El contralor, Anel Flores, anunció la instalación de 32 auditores de la entidad en la Dirección Nacional de Logística de la @CSSPanama para “corroborar los inventarios, cuáles son las falencias y tener una mejor idea de parte de la Contraloría en qué podemos apoyar a la Caja de… pic.twitter.com/CHFk56eKpP — Telemetro Reporta (@TReporta) June 11, 2026