Exsecretaria de la Contraloría queda bajo arresto domiciliario por presunto enriquecimiento ilícito

La exsecretaria general de la Contraloría General de la República, Zenia Vásquez, compareció esta tarde a una audiencia de solicitudes múltiples tras ser aprehendida en el marco de una investigación por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.
A partir de este momento, tanto el Ministerio Público como la defensa de la acusada cuentan con un período de seis meses para la etapa de investigación. Al respecto, la fiscal Patricia Adela confirmó que el presunto delito patrimonial bajo la lupa asciende a los 777 mil dólares.