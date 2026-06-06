Exsecretaria de la Contraloría queda bajo arresto domiciliario por presunto enriquecimiento ilícito

Exsecretaria general de la Contraloría, Zenia Vásquez.

Por Ana Canto La exsecretaria general de la Contraloría General de la República, Zenia Vásquez, compareció esta tarde a una audiencia de solicitudes múltiples tras ser aprehendida en el marco de una investigación por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.

Tras culminar la audiencia, el tribunal le otorgó a Vásquez las medidas cautelares de arresto domiciliario, reporte periódico e impedimento de salida del país.

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A partir de este momento, tanto el Ministerio Público como la defensa de la acusada cuentan con un período de seis meses para la etapa de investigación. Al respecto, la fiscal Patricia Adela confirmó que el presunto delito patrimonial bajo la lupa asciende a los 777 mil dólares. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2063051218969141645&partner=&hide_thread=false Una juez de garantías otorgó la medida cautelar de arresto domiciliario, reporte periódico e impedimento de salida del país a la exsecretaria general de la @ContraloriaPma, Zenia Vásquez, tras ser investigada por presunto enriquecimiento injustificado. pic.twitter.com/BkxWb7gSGf — Telemetro Reporta (@TReporta) June 6, 2026