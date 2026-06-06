Panamá Nacionales -  6 de junio de 2026 - 10:06

Exsecretaria de la Contraloría queda bajo arresto domiciliario por presunto enriquecimiento ilícito

Tras culminar la audiencia, el tribunal le otorgó a la exsecretaría de la Contraloría la medida cautelar de arresto domiciliario.

Exsecretaria general de la Contraloría

Exsecretaria general de la Contraloría, Zenia Vásquez.

Ana Canto
Por Ana Canto

La exsecretaria general de la Contraloría General de la República, Zenia Vásquez, compareció esta tarde a una audiencia de solicitudes múltiples tras ser aprehendida en el marco de una investigación por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.

Tras culminar la audiencia, el tribunal le otorgó a Vásquez las medidas cautelares de arresto domiciliario, reporte periódico e impedimento de salida del país.

A partir de este momento, tanto el Ministerio Público como la defensa de la acusada cuentan con un período de seis meses para la etapa de investigación. Al respecto, la fiscal Patricia Adela confirmó que el presunto delito patrimonial bajo la lupa asciende a los 777 mil dólares.

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