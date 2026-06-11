Panamá Nacionales -  11 de junio de 2026 - 16:00

Récord Policivo en línea estará temporalmente fuera de servicio por mantenimiento

La Policía Nacional informó que la emisión del Récord Policivo para uso laboral estará temporalmente fuera de servicio por mantenimiento del sistema.

Récord Policivo en línea estará fuera de servicio

Récord Policivo en línea estará fuera de servicio

Archivo
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional de Panamá informó a la ciudadanía que el servicio de emisión del Récord Policivo para uso laboral estará temporalmente fuera de funcionamiento debido a trabajos de mantenimiento en el sistema. La medida afecta el trámite que se realiza de manera digital a través de la plataforma Panamá Conecta.

Según la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), la suspensión obedece a labores técnicas destinadas a mejorar el funcionamiento del sistema de emisión de este documento.

Contenido de interés: Hackean cuenta de WhatsApp para pedir dinero: capturan a cuatro sospechosos en Panamá y Colón

Durante el período de mantenimiento, los usuarios no podrán gestionar ni descargar el Récord Policivo para uso laboral mediante la plataforma digital habilitada para este trámite.

Policía Nacional pide comprensión

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/policiadepanama/status/2065126001953149179?s=20&partner=&hide_thread=false

La institución solicitó comprensión a los ciudadanos por los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar y señaló que los trabajos buscan optimizar la calidad y seguridad del servicio.

Asimismo, recomendó a quienes requieran el documento mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer la fecha en que el sistema volverá a estar disponible.

Récord Policivo solicitado para trámites laborales

El Récord Policivo es uno de los documentos requeridos con frecuencia por empresas e instituciones durante procesos de contratación laboral y otros trámites administrativos.

La Policía Nacional reiteró que informará oportunamente cuando concluyan las labores de mantenimiento y el servicio sea restablecido en la plataforma Panamá Conecta.

En esta nota:
Seguir leyendo

Mingob licita nueva cárcel para 3,000 reclusos en Herrera

Israel dona microplanta purificadora de agua al MINSA en Herrera

CSS aclara alcance de póliza para directores y oficiales ante cuestionamientos

Recomendadas

Más Noticias