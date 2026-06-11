Hackean cuenta de WhatsApp para pedir dinero: capturan a cuatro sospechosos en Panamá y Colón

Cuatro personas fueron aprehendidas durante una serie de allanamientos desarrollados por unidades de la Policía Nacional de Panamá y el Ministerio Público como parte de la Operación Deep Scam. De acuerdo con la información, las investigaciones apuntan a que los aprehendidos estarían relacionados con el hackeo de una cuenta de WhatsApp .

Las autoridades investigan a los sospechosos por su presunta vinculación con delitos contra el patrimonio económico, en la modalidad de estafa, y delitos contra la seguridad informática.

Contenido relacionado: IFARHU lanza advertencia: ¿Quiénes deben presentar el boletín para no perder beneficios?

Investigan hackeo de cuenta de WhatsApp

Según las pesquisas, desde la cuenta intervenida se contactaba a diversas personas para solicitar transferencias de dinero mediante engaños, haciéndose pasar por el titular de la línea telefónica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2065164110392651776?s=20&partner=&hide_thread=false Un total de cuatro personas presuntamente vinculadas a delitos contra el patrimonio económico, en la modalidad de estafa, y contra la seguridad informática, fueron aprehendidas a través de diligencias de allanamiento desarrolladas por la Policía Nacional y el Ministerio Público,… pic.twitter.com/nRIdRwGS4K — Telemetro Reporta (@TReporta) June 11, 2026

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar el alcance de las actividades ilícitas y la posible existencia de más afectados. La Policía informó que entre los capturados figuran un hombre y tres mujeres, una de ellas de nacionalidad venezolana.

Los sospechosos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial correspondiente.

Allanamientos en Panamá y Colón

Las diligencias de allanamiento se realizaron en distintos puntos del país. Los operativos se desarrollaron en los corregimientos de Pacora y Bella Vista, en la provincia de Panamá, así como en el sector de Villa del Caribe, en la provincia de Colón.

Durante las acciones, las autoridades recabaron indicios que forman parte de la investigación en curso. La Policía Nacional recordó a la ciudadanía la importancia de reforzar las medidas de seguridad en aplicaciones de mensajería instantánea y verificar cualquier solicitud de dinero recibida por medios digitales.

Asimismo, recomendó activar los mecanismos de verificación en dos pasos y evitar compartir códigos de acceso o información personal con terceros para reducir el riesgo de ser víctima de delitos informáticos.