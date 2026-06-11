Israel dona microplanta purificadora de agua al MINSA en Herrera

El Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Región de Salud de Herrera, recibió una importante donación por parte de la Embajada de Israel en Panamá. Se trata de una microplanta de purificación de agua con tecnología israelí NUF Filtration, destinada al Minsa-Capsi de Pesé para fortalecer la atención de pacientes y las acciones de salud comunitaria.

La entrega formal fue realizada por el embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, acompañado por el presidente del Grupo de Amistad Interparlamentaria Panamá–Israel, Manuel Cohen; el equipo fue recibido por la subdirectora regional de Salud de Herrera, Yitzel Rodríguez.

Esta innovadora tecnología permite potabilizar agua mediante avanzados procesos de filtración, eliminando patógenos, virus y otros agentes microbiológicos sin necesidad de utilizar productos químicos ni electricidad, lo que la convierte en una herramienta de gran utilidad para las labores de atención médica en áreas rurales y de difícil acceso.

Esta innovadora tecnología permite potabilizar agua mediante avanzados procesos de filtración y purificación, eliminando patógenos, virus y otros agentes microbiológicos sin necesidad de utilizar productos químicos ni electricidad, lo que la convierte en una herramienta de gran utilidad para las labores de atención médica en comunidades.

La subdirectora regional de Salud, Yitzel Rodríguez, agradeció la donación y destacó que el equipo será de gran beneficio para las giras médicas que desarrolla la institución, así como para los pacientes del Sistema de Atención Domiciliaria Integral (SADI) y las actividades de promoción de la salud en centros educativos.

Por su parte, el diplomático israelí manifestó su satisfacción por llevar esta ayuda a la provincia de Herrera, resaltando que esta entrega representa uno de los primeros resultados del Memorando de Entendimiento suscrito entre ambas naciones para fortalecer la cooperación bilateral.