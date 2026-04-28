Prima de antigüedad CSS: dónde retirar el cheque y quiénes deben acudir

La Caja de Seguro Social de Panamá (CSS) informó a exfuncionarios y familiares de exfuncionarios fallecidos sobre el proceso para retirar el cheque correspondiente a la prima de antigüedad , un derecho económico por años de servicio.

Las personas incluidas en el listado deben notificarse de forma presencial en:

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Departamento de Pago

Dirección Ejecutiva Nacional de Recursos Humanos

Piso 3 de la sede central en Clayton

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Líneas de orientación habilitadas

Para consultas sobre el trámite, la CSS habilitó los siguientes números:

513-1568

513-1708

Estos canales buscan orientar a los beneficiarios antes de acudir presencialmente.

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Las… pic.twitter.com/L2YVr7wLcx — CSSPanama (@CSSPanama) April 24, 2026

¿Quiénes deben acudir a retirar la prima de antigüedad?

La convocatoria está dirigida a exfuncionarios de la CSS y a familiares de exfuncionarios fallecidos con derecho al beneficio. La CSS habilitó los siguientes documentos para verificar si formas parte del proceso:

Se trata de un pago económico que corresponde a los años de servicio prestados por el trabajador a la institución. La CSS reiteró que es importante acudir a las oficinas o comunicarse previamente para recibir orientación y evitar contratiempos en el proceso.