Prima de antigüedad CSS: dónde retirar el cheque y quiénes deben acudir

La Caja de Seguro Social de Panamá (CSS) informó a exfuncionarios y familiares de exfuncionarios fallecidos sobre el proceso para retirar el cheque correspondiente a la prima de antigüedad, un derecho económico por años de servicio.
- Departamento de Pago
- Dirección Ejecutiva Nacional de Recursos Humanos
- Piso 3 de la sede central en Clayton
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Líneas de orientación habilitadas
Para consultas sobre el trámite, la CSS habilitó los siguientes números:
- 513-1568
- 513-1708
Estos canales buscan orientar a los beneficiarios antes de acudir presencialmente.
¿Quiénes deben acudir a retirar la prima de antigüedad?
La convocatoria está dirigida a exfuncionarios de la CSS y a familiares de exfuncionarios fallecidos con derecho al beneficio. La CSS habilitó los siguientes documentos para verificar si formas parte del proceso:
Se trata de un pago económico que corresponde a los años de servicio prestados por el trabajador a la institución. La CSS reiteró que es importante acudir a las oficinas o comunicarse previamente para recibir orientación y evitar contratiempos en el proceso.